Электроэнергия в Казахстане подорожала почти на 30% за год

Потребление электричества и расходы на его оплату существенно выросли после перевода часов на час назад

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Алматы. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане по итогам апреля текущего года электроэнергия для физлиц подорожала на 2,3% за месяц и сразу на 29% за год.





Тарифы на электроэнергию для населения, использующего электрические плиты, составили 2,1 тыс. тенге за 100 кВт.ч для первого уровня, 2,7 тыс. тенге для второго уровня и 3,4 тыс. тенге для третьего уровня потребления. Для населения, не использующего электрические плиты, тарифы составили 2,1 тыс. тенге за 100 кВт.ч для первого уровня, 2,8 тыс. тенге для второго уровня и 3,4 тыс. тенге для третьего уровня", - сообщает Energyprom .





energyprom.kz





В апреле цены выросли только в Актюбинской (на 25,1%), Жетысуской (на 19,8%) и Акмолинской (на 18,6%) областях. В остальных регионах тарифы остались на уровне предыдущего месяца.





В годовой динамике наибольший рост цен на электроэнергию был зафиксирован в Актюбинской (на 69,2%), Атырауской (на 68,2%), Павлодарской (на 48,5%), Восточно-Казахстанской (на 44,5%) и Абайской (на 44,3%) областях. Наименьшее годовое удорожание было отмечено в столице: на 7,6%. Только в Улытауской области тарифы остались прежними по сравнению с апрелем прошлого года", - пишет сайт.





Что касается бизнеса, в Шымкенте и Туркестанской области снизили тарифы на электроэнергию для предпринимателей на 12,4%: с 42,23 до 37 тенге за кВт.ч. Сниженный тариф введен с 1 мая 2024 года.





В то же время костанайские предприниматели пожаловались на двукратный рост тарифа на электроэнергию. С июля стоимость выросла с 23 до 30 тенге. С 1 апреля стоимость электроэнергии вновь увеличилась, уже до 40,6 тенге за за кВт.ч.





Увеличилось и количество производимой электроэнергии: за январь-март текущего года ее произвели 32,1 млрд кВт.ч, на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.





energyprom.kz





Наибольшие объемы генерации традиционно пришлись на Павлодарскую, Карагандинскую, Атыраускую, Восточно-Казахстанскую и Мангистаускую области.





Потребление электроэнергии существенно выросло из-за перевода в Казахстане часов на час назад и установления в стране единого часового пояса. Увеличение продолжительности темного времени суток вынуждает население включать освещение раньше и приводит к дополнительным расходам. Счета оплаты за электроэнергию значительно выросли.

Петиция за отмену единого часового пояса уже набрала свыше 32 тысяч голосов. Вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев сообщил, что, когда петиция наберет 50 тыс. голосов, ее рассмотрят в правительстве.





Большинство казахстанцев были против перехода на единый часовой пояс.



