23.05.2024, 19:44 30886
В Павлодарской области чиновник получил три года за земельные махинации
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 22 мая Иртышским районным судом Павлодарской области рассмотрено уголовное дело в отношении Н. по фактам злоупотребления должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, сообщает пресс-служба суда.
В 2018 и 2019 годах Н., являясь руководителем отдела земельных отношений Иртышского района, злоупотребил должностными полномочиями и использовал их вопреки интересам службы. В целях извлечения выгод и преимуществ для ТОО оказал последнему содействие в получении от государства двух крупных земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, по заниженной кадастровой стоимости, что повлекло ущерб государству в особо крупном размере - более 79 миллионов тенге в виде недополученных бюджетом средств от реализации недвижимости.
Суд назначил Н. наказание в виде 3 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.
Гражданский иск удовлетворен в полном объеме.
Приговор не вступил в законную силу.
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23.05.2024, 17:30 34976
МВД: Казахстан стал эпицентром наркопроизводства в Центральной Азии
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - За последние годы Казахстан стал эпицентром производства наркотиков в регионе, заявил в ходе заседания общественной палаты при мажилисе первый замминистра внутренних дел Марат Кожаев.
Наша "синтетика" уже активно насыщает "рынки" Кыргызстана и Узбекистана. И это несмотря на достаточно жесткие меры наказания за наркотики", - цитирует sputnik.kz Марата Кожаева.
По словам замглавы МВД, проблема здесь - использование легальных химикатов и оборудования, информирует tengrinews.kz.
Основные из них включены в перечни прекурсоров и товаров, подлежащих специальному контролю. К числу таковых относится вещество "бромкетон-4", а также разные реакторы, конденсаторы и испарители. Однако реальная ответственность за их незаконный оборот отсутствует. Уголовно наказуемыми являются лишь контрабанда прекурсоров и сбыт оборудования для нарколабораторий", - заявил он.
Также Марат Кожаев заявил, что в Казахстане планируют ужесточить наказание для производителей наркотиков, сообщает zakon.kz.
В этой связи правительством разработаны поправки, предусматривающие увеличение наказания за незаконное производство наркотиков. Для этого часть 4 статьи 297 Уголовного кодекса РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов) дополняется указанным составом, в пункт 11 статьи 1 Закона РК "О наркотиках…" конкретизируется его понятие. В случае принятия поправок незаконное производство наркотиков будет наказываться лишением свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненно", - добавил первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев.
Напомним, в начале мая стало известно, что в РК могут ввести пожизненное лишение свободы за изготовление наркотиков.
23.05.2024, 11:29 57066
Подозреваемого в пропаганде терроризма задержали в ЗКО
Задержанный ранее был судим за совершение тяжких общеуголовных преступлений
Фото: КНБ РК
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Уральск. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники Комитета национальной безопасности при координации органов прокуратуры и содействии полиции задержали жителя Западно-Казахстанской области, подозреваемого в пропаганде терроризма.
В ходе следственных действий изъяты вещественные доказательства. Проводится досудебное расследование по статье 256 УК РК "Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма". Задержанный ранее был судим за совершение тяжких общеуголовных преступлений", - сообщили в КНБ.
Ранее КНБ задержал 3 граждан Казахстана, подозреваемых в экстремистской деятельности в Астане и Павлодаре.
Ранее военный суд Акмолинского гарнизона приговорил 7 казахстанцев и одного иностранца к лишению свободы на сроки от 1 года до 8 лет за пропаганду терроризма.
Напомним, с января по декабрь 2023 года в Казахстане были выявлены и направлены в суд 122 человека, совершивших преступления, связанные с экстремизмом и терроризмом. С начала этого года за причастность к терроризму и экстремизму осуждены 25 человек.
Сейчас в Казахстане готовятся принять закон, запрещающий въезд в страну насильникам детей, экстремистам и террористам. Законопроект уже одобрили в мажилисе и сенате.
22.05.2024, 21:10 89626
Суд вынес приговор убившему пасынка алматинцу
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Алматы. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы рассмотрели уголовное дело в отношении Д., обвиняемого в совершении убийства малолетнего ребенка, сообщает пресс-служба суда.
Д. жил с Т. и ее сыном от первого брака в арендованной квартире с августа 2023 года.
В сентябре у подсудимого возник преступный умысел совершения убийства сына сожительницы. Он с большой силой кулаком 8-9 раз ударил мальчика по голове и в живот.
Удары привели к разрыву печени и внутреннему кровотечению. Желая наступления смерти ребенка, Д. оставил его в беспомощном состоянии в детском саду", - сообщили в суде.
Из садика ребенка госпитализировали. Однако медики не смогли ему помочь, он скончался в больнице.
Подсудимый вину не признал.
Приговором суда Д. признан виновным. Его отправили в колонию на 20 лет.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.
22.05.2024, 19:36 95046
Прокуроры СКО выявили нарушения прав детей-сирот
Более 40 сирот необоснованно сняли с очереди на получение жилья
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Петропавловск. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Проверки в исполнительных органах СКО выявили грубейшие нарушения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Должностные лица акимата района Мусрепова в нарушение требований закона РК "О жилищных отношениях" необоснованно сняли с очереди на получение жилья 43 сироты, которые состояли в ней с 2010 года.
В другом случае вопреки требованиям статьи 71 закона органами опеки и попечительства Акжарского района и Петропавловска на протяжении 3 месяцев не принимались меры по постановке 6 детей-сирот в очередь на получение жилья.
По актам надзорного органа 8 должностных лиц, в том числе 2 руководителя отдела образования района, привлечены к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.
В результате проведенной работы удалось защитить права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
22.05.2024, 17:55 98526
В центре Алматы водитель напал на охранника ЖК
Фото: Depositphotos
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Алматы. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В центре города Алматы водитель напал на охранника одного из жилых комплексов, передает корреспондент агентства.
В Сети распространились шокирующие кадры, на которых видно, как молодой человек толкает, а потом бьет в живот охранника ЖК.
В пресс-службе департамента полиции Алматы прокомментировали инцидент.
По данному факту проводится проверка. Правонарушитель задержан. Его действиям будет дана правовая оценка. С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных мужчиной, назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщили в полиции.
Ранее начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш заявил журналисту Kazakhstan Today, что проявление и интенсивность уличной преступности напрямую связаны с перенаселением крупных городов Казахстана.
Стоит отметить, что в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае прошлого года в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
Адвокат потерпевшей стороны Айбол Туменбаев рассказал журналисту Kazakhstan Today о ходе расследования громкого дела о нападении организованной криминальной группы на защитников девушки, спасших ее от публичного унижения. По его словам, следствие затягивается по непонятным причинам и недостаточно информирует о соответствующих действиях.
22.05.2024, 16:44 106346
Обманувший казахстанцев на десятки миллионов тенге мошенник экстрадирован из Азербайджана
Аферисту грозит до 10 лет тюрьмы
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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Из Азербайджана доставлен гражданин Казахстана за совершение мошенничества в особо крупном размере, сообщили в Генпрокуратуре Казахстана.
По данным ведомства, подозреваемый в период с 2021 по 2023 годы, обещая привезти из Объединенных Арабских Эмиратов мобильные телефоны по низкой цене, собрал с граждан 21,5 млн тенге.
Кроме того, в январе 2022 года он также обманным путем завладел автомашиной Toyota Land Cruiser, причинив существенный ущерб потерпевшему на сумму 24 млн тенге.
После совершения преступлений подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор в Астане.
За совершение инкриминируемых ему преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
22.05.2024, 14:10 113571
Нетрезвая женщина напала на работника скорой помощи в Алматы
В полиции в отношении трех нарушителей приняты меры, материалы будут направлены в суд
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Алматы. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы фельдшеры скорой помощи приехали на вызов и подверглись нападению со стороны трех пьяных дебоширов.
Очередное нападение на медиков произошло в Алматы. По словам пострадавшей работницы скорой помощи, их бригада выехала на вызов утром 21 мая. В скорую обратился мужчина, который пожаловался на травму руки.
Когда мы прибыли на вызов, в квартире были двое мужчин и одна женщина - все в состоянии опьянения. Мы осмотрели мужчину, жаловавшегося на боли в руке, и выяснили, что экстренная помощь ему не требуется. Попытались объяснить ситуацию, но они не хотели слушать и отреагировали неадекватно. Женщина толкнула меня, выражаясь нецензурной бранью, кричала, что, если что-нибудь с ним случится, мы будем отвечать. Я пыталась объяснить ситуацию, но она кинулась на нас с кулаками, пинала ногами, нанесла ссадины и царапины", - приводит слова пострадавшего медработника издание Tengrinews.kz.
Фельдшер добавила, что сразу, как только сотрудники скорой зашли в квартиру, жильцы заперли дверь на ключ и не хотели их выпускать, пока они не вызвали полицию.
В департаменте полиции Алматы проинформировали, что в отношении трех нарушителей правопорядка приняты меры по фактам побоев, распития спиртных напитков, нарушения тишины и проживания без регистрации. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Материалы производства для принятия решения будут направлены в суд.
Напомним, в Казахстане регулярно происходят нападения на медицинских работников. В сентябре прошлого года в Шымкенте пациент больницы набросился с кулаками на медперсонал после того, как выпил неизвестный препарат.
Ранее в больнице Талгара сыновья скончавшегося пациента избили врача-реаниматолога и медбрата. Оба медработника попали в больницу в тяжелом состоянии.
В феврале этого года в Караганде местный житель избил водителя скорой помощи. После инцидента в Казахстане запустили петицию в защиту прав работников скорой.
В 2022 году пациент застрелил врача-гастроэнтеролога в Алматы, желая отомстить за неудавшееся лечение.
Тем не менее предложение Министерства здравоохранения и депутатов ужесточить ответственность за нападение на медработников не поддержали правоохранительные органы.
22.05.2024, 13:12 94311
Трех новорожденных пытались продать с начала года в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С начала этого года в Казахстане пытались продать трех новорожденных детей, рассказал в кулуарах мажилиса первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев.
В 2023 году было зарегистрировано 19 фактов торговли людьми.
Порядка 16-17 человек привлечены к ответственности за торговлю новорожденными. В этом году у нас три факта зарегистрировано по торговле новорожденными. И все эти факты имели место внутри нашей страны. Суммы там варьируются от 100 тыс. тенге за ребенка до 2 млн тенге", - цитирует Кожаева Zakon.
По информации министра, всего в Казахстане за 2023 год было зарегистрировано 93 дела, связанных с торговлей людьми.
В подавляющем большинстве из них (67 случаев) к ответственности привлечены лица, занимавшиеся сводничеством и организацией притонов", - сообщает КазТАГ.
Сегодня мажилис принял во втором чтении закон "О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан" с сопутствующими ему поправками.
Основным законом вводятся новые понятия, некоторые определения приводятся в соответствие с международными стандартами. Также прописываются права жертв торговли людьми, защита прав несовершеннолетних лиц и основы международного сотрудничества в данной сфере", - сообщили в мажилисе.
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Ваше мнение
Владельцы автомобилей в Казахстане платят транспортный налог, которой поступает в местный бюджет и затем расходуется из общего объема поступлений на различные приоритетные нужды, а не на содержание дорог. При этом граждане РК регулярно жалуются на качество дорожного покрытия. Считаете ли вы, что транспортный налог должен использоваться строго по назначению и должна предоставляться по нему отчетность в открытом доступе?