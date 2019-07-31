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В FlyArystan объяснили задержку рейса Уральск - Алматы

30.07.2019, 17:56 8533
В FlyArystan объяснили задержку рейса Уральск - Алматы
Фото: planespotters.net
Уральск. 30 июля. Kazakhstan Today - В авиакомпании FlyArystan объяснили задержку рейса КС7168 сообщением Уральск - Алматы, передает Kazakhstan Today.
 
"30 июля 2019 года в ходе подготовки рейса КС7168 авиакомпании FlyArystan, планировавшего вылететь по направлению Уральск - Алматы, вылет был задержан по причине необходимости дополнительной проверки системы управления подачи воздуха. Так как безопасность полетов - наш главный приоритет, наши инженеры провели полную проверку воздушного судна, на что потребовалось определенное время. После проведения необходимых технических проверок воздушное судно было допущено к эксплуатации", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.
 
По данным пресс-службы, сотрудники наземной службы FlyArystan в городе Уральск обеспечили пассажиров водой, питанием, а также разместили всех обратившихся пассажиров (50 человек) в гостинице.
 
Ранее сообщалось, что 30 июля в аэропорту "Орал" произошла задержка рейса Уральск - Алматы на 12 часов. В аэропорту заявили, что задержка связана с отказом двигателя в самолете, пишет портал "Мой город".
 
В авиакомпании заявили, что отказа двигателя не было.
 

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