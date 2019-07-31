В FlyArystan объяснили задержку рейса Уральск - Алматы

Фото: planespotters.net

Уральск. 30 июля. Kazakhstan Today - В авиакомпании FlyArystan объяснили задержку рейса КС7168 сообщением Уральск - Алматы, передает Kazakhstan Today.

"30 июля 2019 года в ходе подготовки рейса КС7168 авиакомпании FlyArystan, планировавшего вылететь по направлению Уральск - Алматы, вылет был задержан по причине необходимости дополнительной проверки системы управления подачи воздуха. Так как безопасность полетов - наш главный приоритет, наши инженеры провели полную проверку воздушного судна, на что потребовалось определенное время. После проведения необходимых технических проверок воздушное судно было допущено к эксплуатации", - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

По данным пресс-службы, сотрудники наземной службы FlyArystan в городе Уральск обеспечили пассажиров водой, питанием, а также разместили всех обратившихся пассажиров (50 человек) в гостинице.

Ранее сообщалось, что 30 июля в аэропорту "Орал" произошла задержка рейса Уральск - Алматы на 12 часов. В аэропорту заявили, что задержка связана с отказом двигателя в самолете, пишет портал "Мой город".

В авиакомпании заявили, что отказа двигателя не было.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства