В Генпрокуратуре прокомментировали информацию ЦАРКА об утечке данных

Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры по сообщению Центра анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) об утечке данных из информационных систем проведена соответствующая проверка. Установлено, что данные по административным правонарушениям не доступны в сети Интернет в открытом виде. Без специальной идентификации вход в систему невозможен", - говорится в сообщении ведомства.
Также отмечается, что совместно с ЦАРКА выявлены отдельные риски, которые не влияют на уязвимость систем и не несут опасности для защиты хранящихся сведений.
В настоящее время они устранены. В целом комитетом при создании информационных систем уделяется особое внимание сохранности персональных данных. В этих целях ведомство сотрудничает с различными компетентными организациями. В частности, согласно заключенному в 2018 году Меморандуму с ЦАРКА, проверены информационные системы комитета на возможность утечки и рисков незаконного доступа. При этом угрозы не были выявлены", - сказано в комментарии.
Напомним, сегодня Центр анализа и расследования кибер атак сообщил, что обнаружил утечку данных из информационной системы Генпрокуратуры. При этом утечка данных из информационной системы Генпрокуратуры РК происходит уже несколько месяцев.
На направленную нами информацию орган упорно не реагирует. Возможно, руководству докладывают об исправлениях, но в реальности ничего не меняется. Более того, имеются факты активного сбора данных злоумышленниками с целью коммерциализации и иной передачи третьим лицам (надеемся на возбуждение уголовного дела)", - заявили в Центре.
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