В Генпрокуратуре прокомментировали информацию ЦАРКА об утечке данных

Нур-Султан. 14 февраля. Kazakhstan Today - Генеральная прокуратура Казахстана опубликовала комментарий к информации ЦАРКА об утечке сведений, передает Kazakhstan Today.

Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры по сообщению Центра анализа и расследования кибератак (ЦАРКА) об утечке данных из информационных систем проведена соответствующая проверка. Установлено, что данные по административным правонарушениям не доступны в сети Интернет в открытом виде. Без специальной идентификации вход в систему невозможен", - говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что совместно с ЦАРКА выявлены отдельные риски, которые не влияют на уязвимость систем и не несут опасности для защиты хранящихся сведений.

В настоящее время они устранены. В целом комитетом при создании информационных систем уделяется особое внимание сохранности персональных данных. В этих целях ведомство сотрудничает с различными компетентными организациями. В частности, согласно заключенному в 2018 году Меморандуму с ЦАРКА, проверены информационные системы комитета на возможность утечки и рисков незаконного доступа. При этом угрозы не были выявлены", - сказано в комментарии.

Напомним, сегодня Центр анализа и расследования кибер атак сообщил, что обнаружил утечку данных из информационной системы Генпрокуратуры . При этом утечка данных из информационной системы Генпрокуратуры РК происходит уже несколько месяцев.

На направленную нами информацию орган упорно не реагирует. Возможно, руководству докладывают об исправлениях, но в реальности ничего не меняется. Более того, имеются факты активного сбора данных злоумышленниками с целью коммерциализации и иной передачи третьим лицам (надеемся на возбуждение уголовного дела)", - заявили в Центре.

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