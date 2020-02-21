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В горах Алматы в пятницу продолжится профилактический спуск лавин

20.02.2020, 20:31 9505
Алматы. 20 февраля. Kazakhstan Today - В горах Алматы в пятницу продолжится профилактический спуск лавин, передает Kazakhstan Today.
 

Для обеспечения безопасности участка автодороги Шымбулак - Туюк-Су в связи большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова 21 февраля Казселезащитой будет проведен профилактический спуск снежных масс в лавиносборе №17 (урочище Эдельвейс)", - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

 
В этой связи ДЧС рекомендует 21 февраля воздержаться от поездок выше плотины Медео.
 
В ведомстве также проинформировали, что сегодня для обеспечения безопасности участка автодороги Алматы - Космостанция, в бассейне реки Улкен Алматы произведен профилактический спуск снежной лавины. Объем спущенного снега остановился на участке автодороги БАО - Космостанция и составил 300 кубометров. Расчистка автодороги проводится техникой Космостанции. В ходе проведения профилактических работ жертв, пострадавших, разрушений нет.
 

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