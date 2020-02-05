В хищении бюджетных средств подозревают главу управления предпринимательства Жамбылской области

Тараз. 4 февраля. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой Жамбылской области начато досудебное расследование в отношении руководителя ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Жамбылской области" по подозрению в совершении коррупционных преступлений, передает Kazakhstan Today.

Он подозревается в хищении бюджетных средств на системной основе путем необоснованного перечисления и обналичивания через ИП за неоказанные услуги, а также незаконного начисления и выдачи заработной платы фактически не работавшему лицу. 1 февраля в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в пресс-службе ведомства.

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