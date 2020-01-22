В Акмолинской области выявили схему хищения бюджетных средств, выделенных на трудоустройство молодежи

Кокшетау. 21 января. Kazakhstan Today - Прокуратура Акмолинской области в ходе проверки управления молодежной политики установила факты хищения бюджетных средств, выделенных для обеспечения занятости и трудоустройства молодежи, передает Kazakhstan Today.

Бывший специалист управления по подложным документам производил формальное трудоустройство студентов в молодежные организации, с руководителями которых состоял в дружеских отношениях. В результате мошеннических действий похищено более 1,4 млн тенге", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Приговором Кокшетауского городского суда бывший госслужащий приговорен к штрафу в десятикратном размере - свыше 14 млн тенге. Этим же приговором три бывших руководителя молодежных общественных объединений приговорены к ограничению свободы сроком на 2 года.

Приговор уже вступил в законную силу.

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