В Акмолинской области руководитель управления сельского хозяйства и его заместитель осуждены за растрату

Кокшетау. 21 января. Kazakhstan Today - В Акмолинской области за хищение бюджетных средств осуждены руководитель управления сельского хозяйства и его заместитель, передает Kazakhstan Today.

Антикоррупционная служба Акмолинской области сообщила об окончании расследования и приговоре, вынесенном в отношении руководителя ГУ "Управление сельского хозяйства по Акмолинской области" Сагинбаева и его заместителя Абдрахмановой, которых путем растраты похитили бюджетные средства.

Приговором Кокшетауского городского суда Сагинбаев и Абдрахманова признаны виновными в хищении бюджетных средств, им назначено наказание в виде штрафа в сумме 2 147 450 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, каждому", - сообщили в пресс-службе ведомства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства