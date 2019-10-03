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В Ивановской области России найдены захоронения погибших в войну казахстанцев

02.10.2019, 10:22 13123
В Ивановской области России найдены захоронения погибших в войну казахстанцев
Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - Министерство обороны Казахстана получило сведения о захоронении казахстанцев, которые погибли в Великой Отечественной войне в 1941-1945 годах и были захоронены на территории Ивановской области Российской Федерации, передает Kazakhstan Today.
 
Сведения были получены из данных учета воинских захоронений военного комиссариата Ивановской области и направлены Министерством обороны России в адрес Министерства обороны Казахстана, сообщила пресс-служба казахстанского военного ведомства.
 
В списке значатся 73 казахстанца. Рядовые, ефрейторы, сержанты, капитаны и старшины из разных областей, городов и сел Казахстана покоятся на кладбищах в Иваново, Комсомольске, Кохме, Пучеже, Кинешме, Тейково, а также на воинских кладбищах №1 и 2 Ивановской области. Ранее места их гибели и захоронения были неизвестны. Возможно, эти сведения помогут кому-то из казахстанцев найти своих близких.
 
Министерством обороны Казахстана проводится работа по поиску родственников погибших через местные органы военного управления в регионах.
 

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