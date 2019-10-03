В Ивановской области России найдены захоронения погибших в войну казахстанцев

Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - Министерство обороны Казахстана получило сведения о захоронении казахстанцев, которые погибли в Великой Отечественной войне в 1941-1945 годах и были захоронены на территории Ивановской области Российской Федерации, передает Kazakhstan Today.

Сведения были получены из данных учета воинских захоронений военного комиссариата Ивановской области и направлены Министерством обороны России в адрес Министерства обороны Казахстана, сообщила пресс-служба казахстанского военного ведомства.

В списке значатся 73 казахстанца. Рядовые, ефрейторы, сержанты, капитаны и старшины из разных областей, городов и сел Казахстана покоятся на кладбищах в Иваново, Комсомольске, Кохме, Пучеже, Кинешме, Тейково, а также на воинских кладбищах №1 и 2 Ивановской области. Ранее места их гибели и захоронения были неизвестны. Возможно, эти сведения помогут кому-то из казахстанцев найти своих близких.

Министерством обороны Казахстана проводится работа по поиску родственников погибших через местные органы военного управления в регионах.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства