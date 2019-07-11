В Карагандинской области к осени завершат вынос из подвалов автономных систем отопления

Караганда. 10 июля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области до начала отопительного сезона завершат вынос из подвалов автономных систем отопления. Об этом на аппаратном совещании в акимате Карагандинской области сообщил руководитель управления энергетики и ЖКХ Улантай Усенов, передает Kazakhstan Today.

В 2017 году была разработана дорожная карта до конца текущего года для выноса автономных систем отопления, установленных с нарушением СНиПов. На сегодня 19 из 30 АСО вынесены из подвальных помещений жилых домов. В оставшихся 11 АСО в посёлке Агадырь Шетского района работа продолжается по графику. Завершение планируется до начала отопительного сезона", - сообщил Улантай Усенов.

По информации пресс-службы акима региона, в целом в рамках подготовки к отопительному сезону ремонт запланирован на карагандинских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3, ТЭЦ Балхаша и Шахтинска, ТЭЦ-2 Темиртау, ГРЭС Топара и КарГРЭС-1.

Работы уже завершены на 10 котлах и 4 турбинах. Продолжается ремонт 14 котлов и 5 турбин. До наступления холодов в порядок приведут ещё 18 турбин и 6 котлов.

На сегодняшний день в регионе к отопительному сезону готовы 44,9% жилых зданий и социальных объектов. Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов поручил ускорить процесс подготовки и контролировать качество работ.

Также в пресс-службе проинформировали, что области начались продажи угля для бытовых целей. Заблаговременная реализация, по мнению властей региона, позволит избежать ажиотажа.

В конце июня завершилась инвентаризация угольных складов и железнодорожных тупиков в области. Сейчас все они оборудованы необходимой техникой и готовы к продажам.

На коммунальные нужды в этом году планируют отгрузить 5,1 млн тонн твёрдого топлива, это на 700 тысяч тонн больше, чем в прошлом году.

К заготовке угля уже приступили в Караганде, Темиртау, Сарани, Шахтинске, Жезказгане, Каражале, в Абайском, Осакаровском, Нуринском, Шетском районах.

До 15 июля необходимо организовать работу по загрузке на 50% точек реализации угля. Начать информационную кампанию, вплоть до дворового обхода. До начала отопительного сезона полностью обеспечить население углём. Кроме того, мы ставим задачу, чтобы бюджетный уголь был завезён до 15 августа", - сообщил заместитель акима Карагандинской области Алмас Айдаров.

Он также отметил, что цены на твёрдое топливо находятся на постоянном контроле.

В этом году в Карагандинской области впервые в пилотном режиме запускают мобильное приложение Smart Komir. С его помощью можно будет заказать доставку Шубаркольского угля в режиме онлайн.

Отметим, что ревизия котлов отопления в многоэтажных домах и их вынос за пределы жилых зданий ведется в регионе с 2017 года . Вечером 1 января в поселке Шахан города Шахтинска из-за взрыва котла автономной системы отопления, установленного в подвальном помещении, обрушилась часть 5-этажного дома. Под завалами погибли 9 человек, в том числе двое младенцев и 6-летний мальчик.

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