В Карагандинской области на руководство ТОО завели уголовное дело за невыплату зарплаты работникам

Караганда. 30 июля. Kazakhstan Today - В Жанааркинском районе Карагандинской области энергопередающее предприятие ТОО "Сакен и компания" в течение года не выплачивало заработную плату 34 работникам, передает Kazakhstan Today.

Акимат Жанааркинского района своевременно не отреагировал на данную проблему. Только после обращения работников компании в общественную приемную областного филиала партии Nur Otan вопрос был рассмотрен на заседании Комитета партийного контроля и отработан совместно с правоохранительными органами. Возбуждено уголовное дело в отношении директора ТОО Н. Ежебаева и учредителя компании И. Букашкина", - сообщили в пресс-службе партии.

Акимат Жанааркинского района привлек спонсорские средства в сумме 11 млн тенге и более 8 млн тенге уже выплачено работникам. Работа в этом направлении продолжается и находится на особом контроле областного филиала партии Nur Otan, отмечается в сообщении.

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