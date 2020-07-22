В Карагандинской области подвели итоги первого полугодия по сельхозземлям

Караганда. 21 июля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области годовой региональный план по вовлечению в оборот сельскохозяйственных угодий из земель запаса выполнен на 68,4%, передает Kazakhstan Today.

Вопрос эффективного использования сельхозземель был затронут в послании президента РК Касым-Жомарта Токаева в сентябре 2019 года. Глава государства отметил, что в стране сложился целый слой "латифундистов", которые получили землю в долгосрочную аренду, но ведут себя как собака на сене - и сами на ней не работают, и другим не дают. Правительство получило поручение изымать неиспользуемые участки и передавать эффективным собственникам.

В конце июня 2020 Минсельхоз РК обнародовал черный список нерадивых землевладельцев. В этот реестр были включены арендаторы, у которых неиспользуемые участки уже изъяты.

В Карагандинской области в черном списке оказалось 17 физических и юридических лиц. Земли расположены в Улытауском, Каркаралинском, Нуринском, Осакаровском, Шетском районах, а также в Караганде, Жезказгане, Сарани и Приозерске (тут предполагалось создание объектов соцкультбыта). Площади участков разные - от 4670 гектаров, выделенных для создания фермерского хозяйства, до 0,02 гектара, на которых должна была вырасти парикмахерская.

В целом по стране в реестр попали землевладельцы Акмолинской области (80), Алматинской (27), Атырауской (35), Восточно-Казахстанской (260), Западно-Казахстанской (27), Костанайской (62), Кызылординской (24), Мангистауской (39), Павлодарской (8), Северо-Казахстанской (45), и города Нур-Султан (30).

Максимальная площадь изъятого участка - 88 031 гектар - в Костанайской области. Тут должно было разместиться животноводческое хозяйство.

Согласно озвученным год назад главой государства данным инвентаризации сельхозземель, в стране 16,5 млн гектаров неиспользуемой пашни и пастбищ.

Земля - это главный фактор производства. Без эффективности в этом вопросе нам село не развить. Мы понимаем, что это сложная работа, здесь необходимо слаженное взаимодействие министерства сельского хозяйства и министерства цифрового развития", - отмечал президент РК ранее, давая поручение правительству провести оцифровку информационной системы земельного кадастра и выполнить аудит всех сельхозугодий.

А уже в конце 2019 года на заседании Национального совета общественного доверия Касым-Жомарт Токаев поручил, во-первых, увеличить базовые налоговые ставки за неиспользуемые земельные участки с 10 до 20 раз; во-вторых, обеспечить сокращение срока неиспользования сельхозземель для принудительного изъятия с текущих двух лет до одного года.

Также президент РК отметил необходимость внедрения современных цифровых технологий на основе анализа космических снимков для определения, используется земля в сельхозпроизводстве или нет.

Минсельхоз РК активно взялся за эту работу. Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров в июне 2020 года на отчетной встрече с населением сообщил, что в 2019 году в стране были выявлены порядка 5,6 млн гектаров неиспользуемых земель сельхозназначения. Большая часть, 4,6 млн гектаров, пришлась на пастбища, 800 тыс. - на пашню, 200 тыс. - на сенокосы.

По словам министра, после принятия мер к нерадивым землепользователям на пощади 1,9 млн гектаров наконец-то началось использование. По остальным были запущены предусмотренные законом процедуры отзыва права аренды. В результате 1,1 млн гектаров уже вернулись в распоряжение государства, по 2,6 млн гектаров процесс продолжается.

Тем временем за первые три месяца 2020 года возвращено в распоряжение государства еще 2 млн гектаров незадействованных сельхозугодий.

При этом пока еще механизм выявления нерадивых землепользователей используется старый, на основе бумажных отчетов и сверки информации. Однако вскоре стране предстоит прейти на современные методы оценки использования земли с применением цифровых технологий.

Для создания правовой базы этой работы в октябре 2019 года были внесены поправки и дополнения в земельный кодекс РК. Они предусматривают проведение цифрового мониторинга сельхозземель посредством данных дистанционного зондирования. Также в январе 2020 года приняты правила по космомониторингу.

В ряде регионов (Акмолинская, Костанайская, Восточно-Казахстанская и Мангистауская области) в пилотном режиме мониторинг сельхозугодий уже запущен. Удалось выявить 9061 участок пастбищ, незагруженных арендаторами. Общая площадь этих земель - 7,3 млн гектаров.

По данным управления земельных отношений Карагандинской области, план по вовлечению в оборот сельскохозяйственных угодий из земель запаса на 2020 год предполагает начало эффективного использования 643,2 тыс. гектаров. Эта работа проводится в соответствии с 35-м шагом - "Введение в рыночный оборот земель сельскохозяйственного назначения с целью их эффективного использования".

Итоги первого полугодия уже подведены: в оборот фактически вовлечено 440,1 тыс. гектаров (7,4 тыс. гектаров - пашня, 1,7 тыс. гектаров - сенокосы, 422,3 тыс. гектаров - пастбища). Это позволило создать 103 крестьянских и фермерских хозяйства.

Таким образом, за шесть месяцев годовой областной план выполнен на 68,4%.

Исполнение в Абайском районе составляет 69%, Каркаралинском районе - 127%, Улытауском районе - 92%, Шетском районе - 142%, городе Жезказгане - 240%, городе Сатпаеве - 100%, городе Балхаше - 96%.

Отметим, что развитием цифровой системы мониторинга сельхозземель с 2015 года занимается столичный Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина. Тут создан Центр GIS-технологий. С весны до осени ученые проводят космическую съемку поверхности земли каждые 10 дней, рассчитывая индекс вегетации на определенном участке. По подъемам и спадам индекса можно определять, где и какие культуры растут либо не растут вовсе. Это позволяет определять, где пашня простаивает, и выявлять неиспользуемые земли.

В пилотном режиме проводился и мониторинг земель Нуринского района в 2017-2018 годах. Площадь неиспользуемых земель тут была установлена на уровне 257,37 тыс. гектаров (15% всей пашни региона). Данные были переданы акиматам, а после этого рассмотрены комиссией, которая инициировала изъятие.

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