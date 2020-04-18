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В Карагандинской области усилена работа по профилактике коррупционных правонарушений

17.04.2020, 17:29 11449
В Карагандинской области усилена работа по профилактике коррупционных правонарушений
Караганда. 17 апреля. Kazakhstan Today - В Карагандинской области департамент Агентства РК по противодействию коррупции в режиме ЧП усиливает работу по профилактике правонарушений. Об этом на совещании в акимате сообщил руководитель ведомства Денис Шакенов, передает Kazakhstan Today.
 
Одним из приоритетов в деятельности департамента в период карантина стала профилактика взяточничества на блокпостах и пристальный мониторинг госзакупок.
 

Опыт других регионов показал, что отдельные государственные служащие, невзирая на сложную ситуацию в стране, получают взятки от жителей за беспрепятственный проезд через блокпосты. В этом направлении мы также проводим работу, и уверяю, что нарушители будут привлечены к ответственности", - сказал Денис Шакенов.

 
Аким Карагандинской области Женис Касымбек, в свою очередь, напомнил акимам и руководителям о персональной ответственности за коррупционные преступления своих сотрудников
 

В этот непростой для страны период коррупционные преступления наносят колоссальный ущерб имиджу государства и госслужащих", - отметил он.

 
Денис Шакенов также напомнил, что, если в отношении какого-либо сотрудника госучреждения вынесут обвинительный приговор либо прекратят дело по нереабилитирующим обстоятельствам, его непосредственный руководитель будет обязан подать в отставку в течение 10 дней. Эта мера касается министров и их заместителей, акимов областей и их заместителей.
 

Департаменту полиции, управлению здравоохранения, акимам городов и районов необходимо провести разъяснительную работу с сотрудниками, задействованными на блокпостах, о соблюдении антикоррупционного законодательства и норм служебной этики", - дал рекомендации аким Карагандинской области.

 

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