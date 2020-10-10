В Карагандинской области возрождают породу кумай тазы

Караганда. 9 октября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области возрождают древнюю породу собак кумай тазы, передает Kazakhstan Today.

Собаку этой породы издревле считали священной и относили к "Семи сокровищам" нашего народа. Кумай тазы была верным спутником кочевника. Однако в последние годы этот вид "борзой" оказался на грани исчезновения.

Возрождением породы кумай тазы в регионе занялся Казбек Абдрахманов, житель села Уызбай Осакаровского района.

Тазы для казахов всегда была значительной ценностью, "кие", обладание которой налагает особую ответственность как за её судьбу, так и за судьбу её потомства. Мы бережно относимся к каждому животному, любим их как своих детей", - сказал Казбек Абдрахманов.

Любить животных и бережно к ним относиться он научился с детства. Став профессиональным заводчиком, он передает знания сыну. Абдрахмановы выращивают шесть породистых тазы. Его питомцы одерживают победы на соревнованиях.

Помимо основного занятия, сельчанин вовлекает молодежь в кокпар - одну из самых древних спортивных игр. Кроме того, он сотрудничает с республиканской ассоциацией "Кансонар", объединяющей охотников, рыбаков, туристов и поклонников национальных видов спорта.

Очень важно, чтобы помнили о своих корнях, чтили традиции и обычаи, могли передать полученные знания следующему. Об этом всегда говорит и наш Елбасы, который посвятил возрождению духовных ценностей соотечественников свою программу "Рухани жангыру". Благодаря ей, у нас есть возможность хранить заветы предков и приумножать их наследие", - добавил заводчик.

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