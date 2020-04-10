В Казахстан прибудет медбригада из Китая

Алматы. 9 апреля. Kazakhstan Today - 9 апреля из Урумчи вылетает борт с медицинской бригадой Китая, которая направляется Правительством КНР в Казахстан для оказания помощи местным коллегам в борьбе с COVID-19. Все прибывающие медики имеют высшую категорию. Это первая и единственная медбригада Китая в регионе Центральной Азии, передает Kazakhstan Today.

Их цель – обмен ценным опытом по профилактике и лечению коронавируса, в том числе выявлению и изолированию потенциальных пациентов, а также по контролю над распространением инфекции. Уверен, прибытие медбригады Китая поможет казахстанцам скорее избавиться от невзгод, сообщает Посольство КНР в Казахстане.

В ходе недавнего телефонного разговора двух лидеров была достигнута договоренность об отправке данной медбригады. Друзья познаются в беде. Китай никогда не забудет об оказанной Казахстаном гуманитарной помощи 2 месяца тому назад, когда Китай вел суровую борьбу с вирусом.

Взаимная поддержка друг друга в нужный час – яркое подтверждение духа вечного всестороннего стратегического партнерства. Вместе с медиками прибудет новый гуманитарный груз: маски, защитные очки, аппараты ИВЛ, китайские традиционные лекарства и другое, все то, что сейчас так востребовано.

Сегодня в аэропорту Урумчи перед вылетом состоялась торжественная церемония проводов с участием местных чиновников и членов семей медиков. Всегда нелегко отправлять родного человека на передовую по борьбе со страшным злом. В добрый путь, дорогие медики!

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