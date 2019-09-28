В Казахстане будут праздновать День хлеба

Нур-Султан. 27 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане появился новый праздник: День хлеба, передает Kazakhstan Today.

Соответствующее постановление правительства размещено в базе "Адилет". Документом вносятся изменения в постановление правительства от 31 октября 2017 года "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан".

Перечень праздничных дат в РК дополнен пунктом 36-2: "День хлеба - 16 октября".

Пункт 44 изменен и изложен в следующей редакции: "День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности - третье воскресенье ноября".

Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

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