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В Казахстане будут праздновать День хлеба

27.09.2019, 16:04 7075
В Казахстане будут праздновать День хлеба
Нур-Султан. 27 сентября. Kazakhstan Today - В Казахстане появился новый праздник: День хлеба, передает Kazakhstan Today.
 
Соответствующее постановление правительства размещено в базе "Адилет". Документом вносятся изменения в постановление правительства от 31 октября 2017 года "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан".
 
Перечень праздничных дат в РК дополнен пунктом 36-2: "День хлеба - 16 октября".
 
Пункт 44 изменен и изложен в следующей редакции: "День работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности - третье воскресенье ноября".
 
Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования. 
 
Ранее сообщалось, что правительство расширило перечень праздничных дат в Казахстане.
 

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