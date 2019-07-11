Правительство расширило перечень праздничных дат в Казахстане

Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин утвердил внесение дополнений в постановление правительства от 31 октября 2017 года №689 "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан", передает Kazakhstan Today.

Согласно новому постановлению, перечень праздничных дат в Казахстане дополнен пунктом 1-1 следующего содержания: "День вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан - 15 февраля".

Также в перечне появились пункты 26-1 "День закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона - 29 августа" и 34-1 "День пожилых людей - 1 октября".

Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

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