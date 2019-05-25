В Казахстане появился новый праздник - День профсоюзов

Нур-Султан. 24 мая. Kazakhstan Today - Календарь праздничных дат в Казахстане дополнил День профсоюзов, передает Kazakhstan Today.
Правительство утвердило дополнение в постановление "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан".
Перечень праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденный указанным постановлением, дополнить пунктом 36-1 следующего содержания: "36-1. День профессиональных союзов Казахстана - 10 октября", - указывается в тексте документа.
Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.
Напомним, ранее в Казахстане было решено отмечать День работников водного хозяйства - 9 июля, День энергосбережения - 11 ноября, День Государственной фельдъегерской службы Республики Казахстан - 20 декабря.
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