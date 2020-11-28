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В Казахстане участились факты незаконного использования ЭЦП третьими лицами

26.11.2020 11206
Нур-Султан. 26 ноября. Kazakhstan Today - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) сообщило об участившихся фактах использования электронной цифровой подписи (ЭЦП) третьими лицами, передает Kazakhstan Today.
 
По информации ведомства, с 2015 по 2018 годы зарегистрировано 15 подобных случаев, в 2019 году - уже 52. За 9 месяцев текущего года установлено более 30 фактов незаконной передачи ЭЦП и более 5 случаев несоблюдения мер по ее защите. По данным фактам налагались штрафы в размере от 10 до 150 МРП.
 

В последнее время в адрес министерства поступают многочисленные материалы и жалобы по фактам незаконной передачи ЭЦП физических и должностных лиц. Важно помнить, что ЭЦП равнозначна собственноручной подписи подписывающего лица и влечет одинаковые юридические последствия", - прокомментировал председатель комитета по информационной безопасности МЦРИАП РК Руслан Абдикаликов.

 
Он отметил, что по сравнению с предыдущим периодом возросли случаи передачи руководителями государственных органов и организаций своих ЭЦП другим работникам, а также случаи, когда работодатели не отзывают ЭЦП уволившихся работников. Подобные действия способствуют неправомерному использованию ЭЦП, что влечет административную и даже уголовную ответственность.
 
Для того чтобы обезопасить себя и не стать жертвой мошенничества или, наоборот, нарушителем министерство рекомендует:
 
1) исключить передачу ЭЦП третьим лицам; в организациях сотрудникам, ответственным за подписание документов, выдать собственные ЭЦП;
 
2) отслеживать факты увольнения сотрудников, имевших ЭЦП от организации, и своевременно отзывать их ЭЦП;
 
3) в случае утери немедленно перевыпустить ЭЦП, отозвав предыдущую ЭЦП, а также сменить пароль со стандартного на более сложный.
 

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