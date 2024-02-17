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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане из-за непогоды введено ограничение движения транспорта на 100 участках автодорог в 16 областях, передает корреспондент агентства.





По состоянию на 07.00 16 февраля 2024 года в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 100 участках автодорог республиканского значения в 16 областях", - сообщили в нацкомпании "КазАвтоЖол" .





На автодорогах республиканского значения задействованы 141 единица техники и 196 человек.





По данным МЧС РК , в течение последних 24 часов из-за закрытия и введения ограничений на автомобильных дорогах в Кокпектинском районе Абайской области возникло скопление 100 легковых, 15 грузовых автомобилей и 1 автобуса.





Кроме того, спасательные операции проводятся на дорогах в Акмолинской области. В 23.25 с автодороги Екатеринбург - Алматы в пункт обогрева в Атбасар эвакуирован 71 человек.





По данным синоптиков Казгидромета, сегодня на юго-западе, востоке РК ожидается снег, на востоке страны ночью - сильный снег, на юге, юго-востоке страны пройдут осадки, временами сильные (преимущественно снег), метель. По Казахстану также ожидается усиление ветра, на юго-востоке, северо-западе - туман, в южной половине - гололед.