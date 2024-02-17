16.02.2024, 08:33 49446
В Казахстане из-за непогоды введено ограничение движения транспорта на 100 участках автодорог
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане из-за непогоды введено ограничение движения транспорта на 100 участках автодорог в 16 областях, передает корреспондент агентства.
По состоянию на 07.00 16 февраля 2024 года в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения транспорта, которое действует на 100 участках автодорог республиканского значения в 16 областях", - сообщили в нацкомпании "КазАвтоЖол".
На автодорогах республиканского значения задействованы 141 единица техники и 196 человек.
По данным МЧС РК, в течение последних 24 часов из-за закрытия и введения ограничений на автомобильных дорогах в Кокпектинском районе Абайской области возникло скопление 100 легковых, 15 грузовых автомобилей и 1 автобуса.
Кроме того, спасательные операции проводятся на дорогах в Акмолинской области. В 23.25 с автодороги Екатеринбург - Алматы в пункт обогрева в Атбасар эвакуирован 71 человек.
По данным синоптиков Казгидромета, сегодня на юго-западе, востоке РК ожидается снег, на востоке страны ночью - сильный снег, на юге, юго-востоке страны пройдут осадки, временами сильные (преимущественно снег), метель. По Казахстану также ожидается усиление ветра, на юго-востоке, северо-западе - туман, в южной половине - гололед.
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16.02.2024, 21:10 29021
В девяти областях на трассах ограничили движение транспорта
Ограничения введены из-за непогоды
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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На 19.00 16 февраля в связи с неблагоприятными погодными условиями в 9 областях страны введены временные ограничения на движение транспорта на участках автодорог республиканского значения, сообщает "КазАвтоЖол".
В Абайской области введены ограничения для всех видов автотранспорта и следующих направлений:
- Семей - Калбатау - Богаз;
- Таскескен - Бакты;
- Калбатау - Таскескен - граница Жетысуской области;
- Семей - Кайнар.
В Алматинской области из-за сильных снегопадов и неблагоприятных погодных условий в соседних, Жамбылской и Жетысуской областях, ограничения затрагивают следующие направления:
- Жанакурлыс - граница Жамбылской области;
- Подъезд к турбазе "Алматау";
- Пункт взимания платы - граница Жетысуской области,
- Шелек - Кокпек;
- Аласа - Кеген - Нарынкол.
В Восточно-Казахстанской области введено ограничение движения для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями,и пассажирских автобусов.
В Жамбылской области введены ограничения на движение на автодороге между селами Кенен и Кайнар.
Введено ограничение движения для грузового и общественного транспорта участке между границей с Алматинской областью и селом Кордай.
В Жетысуской области ограничено движение на 4 автодорогах по следующим направлениям:
- Коктума - Достык;
- Граница Алматинской области - Пункт взимания платы;
- Перевал Алтын Емель;
- Граница Алматинской области - Ушарал - граница Абайской области.
В Карагандинской области введено ограничение движения для автомобилей, оснащенных дизельными двигателями, и пассажирских автобусов между поселком Новостройка и городом Балхашом.
В Костанайской области ограничено движение всех видов автотранспорта от границы с Улытауской области до Аркалыка.
В Северо-Казахстанской области на автодороге между селами Возвышенка и Рощинское ограничено движение всех видов автотранспорта.
В Улытауской области ограничено движение на дороге между селом Улытау и границей с Костанайской областью.
16.02.2024, 18:59 34356
Председатель комитета туристской отрасли просит навести порядок в аэропорту Алматы
Через алматинский аэропорт проходит большое количество туристов
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Алматы. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель комитета туристской отрасли при президиуме НПП "Атамекен" Юлия Якупбаева на расширенной коллегии Министерства туризма и спорта попросила навести порядок в аэропорту Алматы, где царит антисанитария и переполнены залы, сообщает Zakonz.kz.
По ее словам, сейчас через алматинский аэропорт проходит большое количество туристов.
Все залы переполнены, очень тяжелая санитарная обстановка, не очень хорошая ситуация с багажом. И поскольку Алматы остается и будет сохранять и укреплять свой статус как столица региона и областей, мы просим обратить внимание на развитие аэропорта не только с точки зрения того, что к июню-июлю будет закончен новый терминал. Но и к тому, чтобы все-таки улучшить ситуацию с процессами - очередями, багажом и т.д.", - сказала Юлия Якупбаева.
Она обратилась к присутствовавшему на заседании вице-премьер-министру Роману Скляру с просьбой взять это на свой контроль.
Напомним, в Казахстане количество туристов из Китая увеличилось в 12 раз после введения взаимного безвизового режима между странами.
16.02.2024, 17:55 35731
В Казахстане количество туристов из Китая увеличилось в 12 раз
Количество посетителей из КНР выросло с 18 тысяч до 217 тысяч
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане количество туристов из Китая увеличилось в 12 раз после введения взаимного безвизового режима между странами, сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.
Благодаря введению 14-дневного безвизового режима для граждан Китая в июле 2022 года и взаимному безвизовому режиму с ноября 2023 года количество посетителей из этой страны увеличилось в 12 раз, с 18 тысяч до 217 тысяч", - проинформировали в пресс-службе.
Как сообщил министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев, сейчас в Казахстане действует безвизовый режим с 82 странами, включая такие крупные туристские рынки, как Китай и Индия.
Международная открытость страны оказывает положительное влияние на рост иностранных туристов", - добавил он.
Напомним, в ноябре прошлого года вступило в силу соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики.
Согласно статье 1 данного соглашения, граждане двух стран освобождаются от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также в деловых целях. При этом срок пребывания граждан на территории двух государств не должен превышать 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, а суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней.
16.02.2024, 14:56 39751
В Талдыкоргане бюджетников принуждали выходить на утреннюю зарядку по выходным
Областной общественный совет области в целях пропаганды здорового образа жизни решил проводить по субботам "дни здоровья"
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Талдыкорган. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкоргане поднялся скандал из-за привлечения работников бюджетной сферы к массовой утренней зарядке.
В руководстве у бюджетников считают, что собирать подчиненных в субботу по утрам прыгать на площади весело, а вот подчиненные полагают, что их никто не имеет права принуждать заниматься зарядкой в их выходной", - информирует издание "Sputnik Казахстан".
Областной общественный совет области в целях пропаганды здорового образа жизни решил проводить по субботам "дни здоровья".
Участие якобы добровольное, отмечает издание.
16.02.2024, 10:17 46946
Сильный снегопад в Алматы: в полиции призывают к осторожности на дорогах Дополнено
Фото: Depositphotos
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Алматы. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Утром в пятницу в Алматы начался сильный снег. В связи со снегопадом и гололедом полиция Алматы призывает участников дорожного движения к бдительности и осторожности.
Уважаемые жители и гости города Алматы! Призываю вас к усилению мер безопасности. Осадки, гололед значительно осложняют дорожную обстановку в городе: имеют место быть заторные явления, ухудшается пропускная способность автотранспорта. Но, как показывает практика, чаще всего этим явлениям предшествует низкая дисциплина участников дорожного движения: некоторые водители не снижают скорость, создают аварийные ситуации, осуществляют опасные маневры, неуважительно относятся друг к другу. Пешеходы между тем перебегают дорогу в неположенном месте. В совокупности указанные факторы негативно отражаются на дорожной обстановке в целом", - сообщил начальник управления административной полиции ДП города Алматы подполковник полиции Асхат Кулбаев.
По данным РГП "Казгидромет", сегодня в Алматы утром и днем ожидаются сильные осадки, гололед, температура воздуха составит 0, -2 с дальнейшим понижением, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.
В выходные ожидается понижение температуры воздуха до минус 20 мороза, сообщили синоптики.
Напомним, в Казахстане из-за непогоды введено ограничение движения транспорта на 100 участках автодорог.
Дополнено, 16.02.2024, 12.49
Из-за сильного снегопада в аэропорту Алматы отменены 12 рейсов.
В связи со сложными метеоусловиями в аэропорту Алматы наблюдаются задержки рейсов, все службы аэропорта работают в усиленном режиме", - сообщили в пресс-службе аэропорта.
15.02.2024, 20:45 70681
По-человечески ректор должен уйти - сенатор об утечке конфиденциальной информации в вузе Алматы
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат сената Ольга Булавкина заявила, что утечка "списка девственниц" университета КазНУ в Алматы - это вопиющий случай. И все, включая ректора, должны нести ответственность, сообщает Press.kz.
Нужно завести уголовное дело по этому факту, разобраться, кто это сделал, и, соответственно, если будет доказана вина самого государственного учебного заведения, то, естественно, должны быть приняты меры со стороны Министерства науки и высшего образования по руководящему составу данного университета. Это честь наших девочек. Такого вообще ни в коем случае допускать нельзя", - отметила сенатор.
По словам Булавкиной, меры должны быть приняты не только по отношению к медсестре.
Меры в любом случае будут приняты. Но не по отношению к медсестре, как к самой крайней, как у нас обычно это бывает. Должна быть этика в первую очередь. У каждого госслужащего есть этика поведения, определенные регламенты и нормативы. У каждого руководителя, несмотря на то частное это предприятие или государственное, тоже должна быть своя этика", - заявила депутат.
Говоря о ректоре университета Жансеите Туймебаеве, сенатор считает, что ему лучше сложить полномочия.
Чисто по-человечески, да, лучше ему уйти", - сказала она.
Ранее Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК направило запрос в Казахский национальный университет имени аль-Фараби в связи с распространением конфиденциальной информации о студентках. Также Минцифры просит студенток, данные которых оказались в списках, обратиться в министерство с соответствующим заявлением, приложив материалы по нарушению, для привлечения к административной ответственности виновных.
15.02.2024, 18:14 74151
Глава КТЖ озвучил размер своей зарплаты
Сауранбаев рассказал о зарплатах сотрудников компании
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления "Казахстан темір жолы" Нурлан Сауранбаев в кулуарах сената озвучил размер своей зарплаты, передает корреспондент агентства.
У меня заработная плата - 1 миллион тенге. По тем выплатам, которые нам выплачивают, - там балльная система, у каждого разные, сейчас, к сожалению, эту сумму я не могу назвать", - заявил Сауранбаев.
Он отметил, что премии членам правления не выплачивают, но есть бонусы по итогам года.
Также председатель правления "Казахстан темір жолы" рассказал о зарплатах сотрудников компании.
По его словам, монтер пути пятого разряда, человек без высшего образования получает от 450 до 520 тысяч тенге. В декабре с учетом премиальных - 750 тысяч тенге.
У нас более 600 подразделений в компании. Мангистауцы поднимают вопрос повышения зарплаты на 50-100%. Представляете, чтобы так поднять им зарплату, я деньги откуда возьму? Эти же деньги должны быть в тарифе. А если нет, то от перевозки грузов", - добавил глава КТЖ.
Напомним, в августе прошлого года сотрудники Бейнеуской дистанции пути Мангистауского отделения магистральной сети вышли на забастовку. Рабочие требовали повысить им зарплаты.
14.02.2024, 19:13 104466
Список студенток-девственниц: в Минцифры обратились к пострадавшим девушкам
Фото: freepik.com
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Алматы. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК направило запрос в Казахский национальный университет имени аль-Фараби в связи с распространением списка студенток-девственниц.
В указанном случае усматривается нарушение действующего законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите. На сегодняшний день министерством направлен запрос в КазНУ имени аль-Фараби для предоставления разъяснений по данному вопросу", - сообщили в МЦРИАП РК
Также Минцифры просит студенток, данные которых оказались в списках, обратиться в министерство с соответствующим заявлением, приложив материалы по нарушению, для привлечения к административной ответственности виновных.
Ранее министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек прокомментировал ситуацию с обнародованием списка студенток-девственниц. Он заявил, что "виновных ожидает наказание в рамках действующего законодательства".
По указанию прокуратуры Алматы начато досудебное расследование по распространению персональных данных.
УП Бостандыкского района 14 февраля 2024 года зарегистрировано досудебное расследование по статье 147, часть 5, УК РК (Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных и их защите) по факту распространения персональных данных и сведений, составляющих врачебную тайну, студентов КазНУ имени аль-Фараби. В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся все необходимые следственные действия", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Ректор Казахского национального университета имени аль-Фараби - Жансеит Туйменбаев. В разные годы занимал должности Чрезвычайного и Полномочного Посла РК в РФ; министра образования и науки; акима Туркестанской области; заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующего секретариатом Ассамблеи народа Казахстана.
В 2023 году по итогам международного рейтинга QS Asia University Rankings КазНУ занял лидирующую позицию в Казахстане и вошел в топ-4 лучших в рейтинге среди азиатских университетов.
В ноябре 2023 года Жансеит Туйменбаев ознакомил президента с деятельностью университета в части подготовки специалистов и научно-исследовательской работы. Кроме того, ректор представил главе государства стратегический план развития КазНУ, который в 2024 году отметит свое 90-летие.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?