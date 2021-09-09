В Казахстане медленно идет переход на ОСИ - депутаты

НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - Казахстанские мажилисмены озабочены медленным переходом на ОСИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Из 54,5 тыс. многоквартирных жилых домов в Казахстане сегодня создано всего 1814 ОСИ и 8394 простых товариществ", - сообщила сегодня на пленарном заседании мажилиса депутат Лаззат Рамазанова.

По ее словам, поправки в закон были приняты в декабре прошлого года, а в январе закон вступил в силу.

В соответствии с требованиями закона, все многоквартирные дома в стране должны до 1 июля 2022 года заменить орган управления дома. Вместо существующих КСК должны быть созданы объединения собственников имущества (ОСИ) или простые товарищества по принципу "один дом - одно объединение собственников имущества - один счет", - напомнила депутат.

Однако, на сегодня из 54,5 тыс. многоквартирных жилых домов, официально зарегистрированных в жилом фонде Казахстана, создано всего 1814 ОСИ и 8394 простых товариществ. Такая статистика, по мнению Рамазановой, вызывает опасения.





Несмотря на карантинные ограничения, некоторые жители смогли создать ОСИ и перейти на новую форму управления", - констатировала мажилисвумен.





Причина медленного проведения жилищной реформы - в бездействии местных акиматов, считает Рамазанова.





Это главный фактор низкой вовлеченности казахстанцев в процесс реформирования. Вдобавок не все жители имеют представление о процедурной части создания ОСИ или простого товарищества. Также есть вопросы по внедрению единой цифровой экосистемы для всей отрасли ЖКХ - платформы "Е-шанырак". Она должна была объединить личные кабинеты жильцов, управляющих компаний, субъектов естественных монополий, органов управления, местных исполнительных органов, тем самым, обеспечить прозрачность взаимодействия всех участников жилищных отношений и облегчить процесс принятия решений. Правила для платформы утверждены были еще в марте 2020 года, но с тех пор о ней ничего не слышно", - говорит депутат.





В своем запросе Рамазанова потребовала ответить на вопросы: когда заработает "Е-шанырак" и когда многоквартирные дома перейдут, наконец, на новые формы управления. Она попросила предоставить депутатам график перехода, а также заявила, что в стране пора запретить регистрацию КСК и регистрировать только ОСИ.

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