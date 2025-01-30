11 млрд кубометров воды получит Казахстан весной по итогам договоренностей со странами Центральной Азии11 млрд кубометров воды получит Казахстан весной по итогам договоренностей со странами Центральной Азии
29.01.2025, 14:46 70436
В Казахстане могут ввести лизинг на авто и недвижимость для физлиц
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Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - В мажилисе парламента РК приняли в работу проект закона, предполагающий возможность для физических лиц приобретения авто и недвижимости в лизинг, передает корреспондент агентства.
Проектом закона предлагается внедрить лизинг для физлиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, что позволит им получить доступ к таким активам, как автотранспортные средства и недвижимость. Законопроектом установлено ограничение предмета лизинга имуществом, которое подлежит государственной регистрации. Ожидается, что в результате принятия проекта закона улучшится доступ граждан к финансовым услугам, снизится закредитованность населения и долговая нагрузка", - выступила депутат мажилиса Татьяна Савельева.
В Казахстане закредитованность населения выросла в три раза - до 18 трлн тенге.
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30.01.2025, 19:03 4051
Казахскому национальному университету искусств присвоено имя Куляш Байсеитовой
Это событие подчеркивает вклад Куляш Байсеитовой в развитие казахского искусства
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахский национальный университет искусств официально получил имя легендарной оперной певицы Куляш Байсеитовой, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации РК.
Напомним, решение о переименовании принял президент РК Касым-Жомарт Токаев, объявив об этом в 2024 году во время церемонии награждения работников культуры и искусства.
После завершения процедуры государственной перерегистрации учебное заведение носит название Республиканское государственное учреждение "Казахский национальный университет искусств имени Күләш Байсейітовой".
Это знаковое событие подчеркивает вклад Куляш Байсеитовой в развитие казахского искусства и символизирует признание ее выдающегося наследия.
30.01.2025, 18:57 6821
Аэропорт Алматы обратился к пассажирам
Принимаются все необходимые меры для минимизации задержек
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Алматы. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с ухудшением погодных условий производственные службы алматинского аэропорта работают в усиленном режиме, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Принимаются все необходимые меры для минимизации задержек. Просим пассажиров проверять актуальный статус рейсов на официальных сайтах аэропорта и авиакомпаний перед отправлением", - говорится в сообщении.
Напомним, согласно данным Skytrax World Airline Star Rating, столичный аэропорт и аэропорт Алматы получили трехзвездочную оценку. Система Star Rating использует шкалу от 1 до 5 звезд, где высшая награда - пятизвездочная сертификация.
30.01.2025, 14:24 16121
Животноводов Казахстана предупредили о сложных погодных условиях в феврале
Скотоводов призвали увеличить количество кормов и обеспечить животным доступ к теплым и сухим помещениям
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве сельского хозяйства обратились к животноводам с просьбой принять необходимые меры для обеспечения благополучной зимовки скота в отдаленных отгонах в феврале.
Как отметили в Минсельхозе, февраль остается одним из самых сложных месяцев для животноводов, так как его климатические характеристики и циркуляционные особенности очень близки к январским.
Согласно данным "Казгидромеат" средняя за месяц температура воздуха ожидается -10 -16°С на большей части Казахстана, -1 -9°С - в Атырауской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской областях, области Жетісу, на большей части Западно-Казахстанской, Мангистауской, на юго-западе Актюбинской, в северной половине Туркестанской областей, 0, +3°С на крайнем юго-западе Мангистауской, на юге Туркестанской областей.
Количество осадков в феврале ожидается больше нормы на большей территории страны, около нормы - на большей части Мангистауской и Туркестанской, на юге Атырауской, Актюбинской, на севере Костанайской, на северо-западе Северо-Казахстанской, на юго-западе области Ұлытау, в северной половине Кызылординской, в юго-западной половине Жамбылской областей.
В связи с этим просим убедиться, что животные имеют доступ к теплым и сухим помещениям. Увеличьте количество кормов, так как в холодное время года животным требуется больше энергии для поддержания температуры тела. Проверьте запасы кормов, поскольку резкие климатические изменения могут повлиять на доступность кормов и их качество", - обратились к фермерам в ведомстве.
Также скотоводов призывают обеспечить доступ к свежей воде, избегая замерзания источников. Также следует регулярно проверять состояние здоровья скота.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете обеспечить животным комфортные условия для зимовки и минимизировать риск падежа", - добавили в ведомстве.
30.01.2025, 12:46 17501
Случаи насилия замалчиваются - сенатор о росте подростковой беременности
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - За последние пять лет число случаев подростковой беременности возросло в 1,5 раза, сообщил депутат сената парламента Нурторе Жусип в своем депутатском запросе.
Резкий всплеск подростковой рождаемости, начавшийся в период пандемии, вот уже четыре года сохраняется на одном и том же уровне. В 2023 году зарегистрировано 5 094 родов среди подростков, что составило 1,3% к общему числу родов. Среди сельских подростков данный показатель практически в два раза выше, чем у городских. Увеличились и случаи насилия над девушками-подростками. Это также влияет на ситуацию с беременностью. Но в большинстве случаев такое в нашем обществе замалчивается, и все делают вид, что ничего не произошло", - возмутился сенатор.
Депутат считает, что нельзя закрывать глаза на проблему насилия и ранней беременности. Ситуация и тенденции последних лет требуют активного вмешательства со стороны всех заинтересованных сторон, особенно представителей сфер образования и здравоохранения.
Подростковая беременность - это вопрос не только репродуктивного здоровья девушек, но и чувствительный социально значимый показатель. Состояние репродуктивного здоровья сегодняшних детей и подростков, вступающих в фертильный возраст, напрямую будет влиять на рождаемость и демографию последующих 10-15 лет", - отметил Нурторе Жусип.
По его словам, необходимо провести межведомственный анализ причин роста числа беременностей и родов среди подростков с участием министерств просвещения, здравоохранения, труда и социальной защиты населения РК, а также международных организаций, работающих в данной сфере; усилить мониторинг и контроль за исполнением законодательства в отношении защиты прав несовершеннолетних.
Также, по мнению сенатора, необходимо заниматься информационно-просветительской работой, направленной на повышение уровня осведомленности подростков и их родителей о рисках ранней беременности, об ответственности и правах несовершеннолетних.
Напомним, уполномоченный по правам детей Динара Закиева рассказала об ужасающих случаях обращения с детьми в Туркестанской области.
30.01.2025, 10:39 27031
Аэропорты Алматы и Астаны признаны троечниками по пятибалльной шкале мирового рейтинга
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Согласно данным Skytrax World Airline Star Rating, столичный аэропорт и аэропорт Алматы получили трехзвездочную оценку. Система Star Rating использует шкалу от 1 до 5 звезд, где высшая награда - пятизвездочная сертификация, сообщает energyprom.kz.
Аэропорт Алматы был удостоен лишь одной звезды по таким категориям, как навигация и указатели (в частности, схема терминалов), комфорт (доступ к точкам питания и зарядки) и терминальная инфраструктура (детская игровая площадка). В свою очередь, в столичном аэропорту лишь одну звезду получила детская игровая площадка", - отмечает energyprom.kz.
Среди казахстанских авиакомпаний четыре звезды получили Air Astana (авиакомпания с полным спектром услуг Full Service) и FlyArystan (лоукостер). Заметим: всего в мире 65 четырехзвездочных авиакомпаний, из которых 48 - компании полного цикла, а 15 - лоукостеры.
По данным аналитиков Skytrax, в мире насчитывается десять авиакомпаний, удостоенных высшей оценки и получивших статус пятизвездочных: ANA All Nippon Airways, Asiana Airlines, Cathay Pacific Airways, EVA Air, Garuda Indonesia, Hainan Airlines, Japan Airlines, Korean Air, Qatar Airways и Singapore Airlines.
Skytrax World Airline Star Rating был введен в 1999 году и считается престижным, старейшим и уникальным знаком качества, выступая мировым эталоном уровня авиакомпаний. Он присуждается на основе профессионального аудита и оценки стандартов продукции и сервиса перевозчиков. Оценка авиакомпаний базируется на стандартах обслуживания как в аэропорту, так и на борту с применением единого и последовательного подхода. Всего оценок в рейтинге удостоились 230 авиакомпаний по всему миру.
Как сообщают аналитики energyprom.kz, за январь-декабрь прошлого года объем пассажирских перевозок воздушным транспортом в Казахстане составил 14,7 млн человек - на 10,6% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Наибольший пассажиропоток традиционно пришелся на Алматы: 5,3 млн пассажиров - на 17,2% больше, чем годом ранее. В пятерку лидеров также вошли Астана, Шымкент, Мангистауская и Атырауская области.
Наименьшие показатели были зафиксированы в Акмолинской, Жетысуской и Улытауской областях.
Пассажирооборот составил 28,3 млрд пкм, увеличившись на 9,2% по сравнению с январем-декабрем 2023 года.
Объем перевозок воздушным транспортом груза и багажа по итогам января-декабря 2024 года достиг 27,9 тыс. тонн - на 17,1% больше, чем годом ранее.
Грузооборот за этот период увеличился на 22,3%, достигнув 65,7 млн ткм.
Доходы авиакомпаний в 2024 году составили 833,5 млрд тенге, против 745,1 млрд тенге в 2023 году. Из них 15,5 млрд тенге пришлось на перевозку грузов, багажа и грузобагажа во всех сообщениях, а 818 млрд тенге - на перевозку пассажиров. Доходы от аренды транспортных средств с экипажем составили 12,1 млрд тенге.
По итогам декабря 2024 года цены на услуги воздушного пассажирского транспорта в РК выросли на 1,9% за месяц и на 10,1% в годовом выражении.
Среди регионов наибольший месячный рост цен был зафиксирован в Западно-Казахстанской области: на 7,3%. Далее следуют Восточно-Казахстанская (на 6,8%) и Мангистауская (на 3,8%) области. В пяти регионах - Акмолинской, Алматинской, Костанайской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областях - цены остались на уровне ноября. В Жетысуской, Карагандинской, Жамбылской и Улытауской областях, а также в Шымкенте было отмечено удешевление в секторе.
В годовом выражении наибольший рост цен на услуги воздушного пассажирского транспорта наблюдался в Астане: на 23,9%. В тройку регионов с наиболее значительным удорожанием также вошли Жамбылская область (на 20,7%) и Шымкент (на 19%). Наименьший рост цен был зафиксирован в Улытауской области (на 3,1%), а в Жетысуской области ситуация осталась без изменений. В Карагандинской области было отмечено удешевление на 3,4%, в Алматы - на 3,3%, в Павлодарской области - на 11%.
29.01.2025, 19:28 61966
Пьяную пассажирку сняли с рейса Актау - Баку
Фото: департамент полиции на транспорте
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Актау. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Нетрезвую пассажирку сняли с рейса Актау - Баку за нарушение правопорядка в аэропорту. Инцидент произошел во время прохождения предполетного досмотра в аэропорту Актау, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте.
49-летняя жительница города, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью в адрес сотрудников службы досмотра и не реагировала на замечания.
Женщину задержали сотрудники линейного отделения полиции в аэропорту и привлекли к административной ответственности сразу по двум статьям КоАП РК - за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения и за мелкое хулиганство. Нарушительницу оштрафовали на 5 МРП (19 660 тенге).
Материал по мелкому хулиганству направлен в суд для принятия процессуального решения.
С начала года транспортные полицейские страны пресекли 53 факта мелкого хулиганства. За различные административные правонарушения с авиарейсов сняты 54 лица, из них 31 за появление в общественных местах в состоянии опьянения.
29.01.2025, 11:09 77461
В Казахстане с 2025 года ввели обязательное соцстрахование работников по договорам ГПХ
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Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 1 января 2025 года ввели обязательное социальное страхование жителей страны, получающих доходы по заключенным с налоговыми агентами договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ или оказание услуг, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Нововведение позволит усилить социальную защиту данной категории граждан", - проинформировали в ведомстве.
Таким образом, пояснили в министре, лица, работающие по договорам ГПХ, смогут получать социальные выплаты из ГФСС при наступлении 5 видов социальных рисков по случаям:
- потери работы;
- утраты трудоспособности;
- потери кормильца;
- потери дохода в связи с беременностью и родами или усыновлением новорожденного ребенка;
- потери дохода в связи с уходом за ребенком до достижения им возраста полутора лет.
Плательщиками социальных отчислений за физических лиц, получающих доходы по договорам ГПХ, являются налоговые агенты, определенные налоговым законодательством, осуществляющие уплату социальных отчислений в ГФСС", - уточнили в Минтруда.
Также уточняется, что ставка соцотчислений установлена в размере 5% от объекта исчисления.
Напомним, в Казахстане с 2025 года увеличили выплаты по утрате трудоспособности.
29.01.2025, 10:50 81976
В Алматы частично ограничат дорожное движение
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - 30-31 января 2025 года в Алматы частично ограничат дорожное движение в период проведения международного мероприятия, сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.
На следующих участках возможны корректировки в дорожном движении: улица Майлина, Кульджинский тракт, улица Бухтарминская, ВОАД, проспект Аль-Фараби, проспект Сейфуллина, проспект Достык, улица Жарокова", - говорится в сообщении.
Полиция Алматы призывает граждан с пониманием отнестись к временным мерам и во избежание заторных ситуаций заранее корректировать свой маршрут движения.
Напомним, в Алматы с 31 января по 1 февраля 2025 года пройдет международный цифровой форум Digital Almaty 2025: "Industrial AI: технологии для новой эры". На мероприятии соберутся государственные деятели стран ЕАЭС, ведущие эксперты и предприниматели для обсуждения перспектив инновационного развития и цифровой повестки стран ЕАЭС. В рамках VII Форума также запланированы Industry 4.0 AI Battle - масштабная битва за звание лучшего стартапа в области искусственного интеллекта, выставка крупнейших казахстанских недропользователей, промышленных стартапов, технопарков, технологических компаний, которые поделятся опытом и информацией о проектах в сфере IT-экосистемы.
По данным Министерства цифрового развития, Digital Almaty 2025 посвящен прорывным изменениям в промышленности и влиянию AI на будущее глобальной индустрии. Технологии AI становятся ключевым драйвером эффективности, безопасности и устойчивости производственных процессов. Применение Industrial AI для автоматизации, прогнозирования и оптимизации сложных производственных цепочек открывают новые горизонты для интеллектуального управления промышленного сектора. Ожидается, что двухдневное цифровое событие посетит более 40 тысяч человек.
Кроме того, 30-31 января в Алматы состоится заседание Евразийского межправительственного совета. На нем будут рассмотрены вопросы макроэкономической ситуации в государствах - членах Евразийского экономического союза и предложениях по обеспечению устойчивого экономического развития, анализ результатов реализации мероприятий государств - членов ЕАЭС по развитию железнодорожной, автодорожной и портовой инфраструктуры, входящей в евразийские транспортные коридоры (маршруты).
Также участники обсудят подписание соглашения о трансграничном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в государствах - членах ЕАЭС.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?