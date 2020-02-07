В Казахстане на двух автодорогах закрыто движение

Нур-Султан. 6 февраля. Kazakhstan Today - В связи с неблагоприятными погодными условиями в Казахстане частично закрыто движение на двух автодорогах, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, закрыты следующие участки автодорог:

1. Екатеринбург - Алматы 835-й - 917-й километры (участок от поселка Чистополье до границы Акмолинской области, участок от границы Северо-Казахстанской области до села Жаксы).

2. Тимирязево - Сарыколь - граница Костанайской области 0-й - 31-й километры (участок села Тимирязево - граница Костанайской области).

По всей республике работает 736 единиц техники.

При возникновении нештатной ситуации просьба обращаться по короткому номеру телефона 1403.

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