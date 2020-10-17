В Казахстане не хватает более 4 тыс. врачей

Нур-Султан. 16 октября. Kazakhstan Today - В Министерстве здравоохранения рассказали о кадровом обеспечении системы здравоохранения Казахстана, передает Kazakhstan Today.

По данным ведомства, количество медицинских работников в Казахстане составляет 253 883 человек, из которых 74 046 - врачи, 179 837 - средний медицинский персонал. Отмечается, что по сравнению с прошлым годом наблюдается прирост врачебных кадров на 1,5% и прирост числа средних медицинских работников на 2,6%.

По состоянию на 15 июля текущего года дефицит врачебных кадров составил 5201 единицу, наибольшая потребность в Костанайской области - 624 штатные единицы. После распределения молодых специалистов наблюдается положительная динамика дефицита кадров: по состоянию на 10 сентября потребность в кадрах по республике уменьшилась на 1079 единиц. Самый большой разрыв можно отметить в Костанайской области, где потребность в кадрах уменьшилась на 52%. Таким образом, на текущий момент дефицит во врачебных кадрах равняется 4122 единицам. По средним медицинским работникам дефицит составляет 8583 штатные единицы", - сообщили в пресс-службе Минздрава.

В ведомстве отметили, что в Нур-Султане и Алматы сохраняется тенденция по высоким показателям обеспеченности врачебными кадрами. Низкие показатели обеспеченности врачебными кадрами выявлены в Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Костанайской и Туркестанской областях.

Показатель обеспеченности врачей в разрезе регионов республики варьирует от 24,5 до 75,9. Это свидетельствует о дисбалансе распределения ресурсов по областям. Связано это со многими факторами: развитием сети медицинских организаций (так, наибольшее количество медорганизаций сосредоточено в Нур-Султане и Алматы), созданием условий для закрепления медицинских работников и так далее", - уточнили в пресс-службе.

Самыми востребованными специалистами остаются врачи общей практики, их дефицит по республике составляет 652 штатные единицы. Анестезиологи-реаниматологи также востребованы на рынке труда, потребность в этих специалистах 360,5 штатных единиц.

Наибольший дефицит наблюдается по следующим специальностям: анестезиологи-реаниматологи (393); терапевты (346,75); врачи общей практики (319,5); врачи-лаборанты (226); психиатры (213); акушеры-гинекологи (203,5); педиатры (202,75); инфекционисты (121,5); эпидемиологи (102,5); неонатологи (85,25).

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