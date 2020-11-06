В Казахстане объявили штормовое предупреждение

Нур-Султан. 5 ноября. Kazakhstan Today - Казахстанские синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов страны, передает Kazakhstan Today.

6-7 ноября в Северо-Казахстанской области ожидаются местами туман, гололед. Днем 6, сутки 7 ноября ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске 6 ноября ночью и утром ожидается туман. Днем 6, сутки 7 ноября ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

6 ноября в Костанайской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 90-95%.

6 ноября в Акмолинской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. Днем в пятницу в Кокшетау ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 85-90%.

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