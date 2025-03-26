25.03.2025, 09:24 66101
В Казахстане ограничено движение на трех трассах в трех областях
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 08.00 25 марта в трех областях на трех республиканских автодорогах введены ограничения движения, сообщает пресс-служба "КазАвтоЖола".
Актюбинская область:
- автодорога Кандыагаш - Эмба - Шалкар - Иргиз км 3-92 (г. Кандыагаш - г. Эмба).
Костанайская область:
- нейтральная зона казахстанско-российской границы, вблизи села Мариновка.
Северо-Казахстанская область:
- автодорога "обход г. Петропавловска" км 4-7 (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через реку Есиль).
В настоящее время для содержания дорог задействованы 62 единицы спецтехники и 96 специалистов.
Ранее в СКО участок республиканской трассы закрыли до апреля.
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26.03.2025, 11:10 11961
Казахстанцы смогут проверить объекты долевого строительства в eGov Mobile
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы смогут проверить законность строящихся объектов долевого строительства в мобильном приложении eGov Mobile, сообщает пресс-служба Министерства промышленности и строительства РК.
Новый сервис позволит гражданам превентивно проверять рисковые капиталовложения в недвижимость и минимизировать угрозу недобросовестных долевых строителей. Теперь сервис доступен всем гражданам в мобильном приложении eGov Mobile. Это еще один шаг к прозрачности и безопасности рынка недвижимости в Казахстане!" - подчеркнула вице-министр промышленности и строительства РК Жаннат Дубирова.
По данным министерства, сервис перенаправляет пользователя в информационную систему "Жилищный портал", где представлена подробная информация обо всех законно строящихся объектах долевого строительства, имеющих гарантию Казахстанской жилищной компании или разрешение акимата на привлечение средств дольщиков.
Чтобы получить информацию по объектам, пользователю достаточно выполнить 3 простых шага: зайти в приложение eGov Mobile, перейти в раздел "Главная" и нажать на кнопку "Другие сервисы". Затем из перечня сервисов найти "Жилищный портал" и нажать на кнопку для перехода на страницу. После чего для поиска объекта на "Жилищном портале" пользователю необходимо ввести БИН, наименование застройщика или жилого комплекс", - пояснили в ведомстве.
Ранее сорок пять ЖК оказались в черном списке в Алматы.
Напомним, за 2023 год в Алматы было выявлено более тысячи нарушений в строительстве. 8 строительных компаний были лишены лицензии.
Алматинцы задаются вопросом, как получается, что серьезные нарушения выявляются в постройках, на возведение которых сам же акимат выдавал разрешение. Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале прошлого против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
26.03.2025, 08:57 17736
Погода без осадков ожидается в большинстве регионов Казахстана
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Большая территория Казахстана будет находиться под влиянием западного антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков, сообщает РГП "Казгидромет".
Лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов на юге, юго-востоке, востоке страны ожидаются осадки (преимущественно дождь), на юге - сильные осадки (дождь, снег).
По РК ожидается туман, на западе, юге, востоке - усиление ветра, на юге - пыльная буря.
В Астане: переменная облачность, без осадков, +2, +4 °C.
В Алматы: переменная облачность, без осадков, +7, +9 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, +9, +11 °C.
26.03.2025, 08:42 18511
В трех областях Казахстана на автодорогах введены ограничения движения
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 08.00 26 марта 2025 года в трех областях на трех республиканских автодорогах введены ограничения движения. Об этом сообщили в пресс-службе НК "КазАвтоЖол".
В частности, в Актюбинской области ограничения введены на 3-92-м км автодороги Кандыагаш - Эмба - Шалкар - Иргиз (город Кандыагаш - город Эмба).
В Костанайской области - на нейтральной зоне казахстанско-российской границы, вблизи села Мариновка (село РФ).
В Северо-Казахстанской области - 4-7-й км автодороги "Обход Петропавловск" (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через реку Есиль).
В настоящее время для содержания дорог задействованы 45 единиц спецтехники и 57 специалистов.
24.03.2025, 17:39 117846
В горах Алматинской области сохраняется лавинная опасность
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Конаев. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В горах Алматинской области до 30 марта сохраняется лавинная опасность, сообщили в областном ДЧС.
В горах Алматинской области в период с 24 марта по 30 марта 2025 года сохраняется лавинная опасность. ДЧС убедительно просит граждан, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности", - говорится в сообщении ДЧС.
По данным ведомства, на территории Алматинской области имеется 55 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау.
В основном сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега, пояснили спасатели.
Напомним, 22 марта самопроизвольно сошедшая лавина частично перекрылаавтодорогу, ведущую от города Есик к озеру Есик. Лавина сошла на двух участках, на одном - объемом 15 кубометров, на другом - объемом 17,5 кубометра. 23 марта лавина сошла в 08.28 на 23-24-м км автодороги областного значения Тургень - урочище Батан в Енбекшиказахском районе.
24.03.2025, 15:41 122886
Двух тонувших рыбаков спасли в области Жетысу
Один из рыбаков оказался в воде из-за опрокидывания ложки, а второй бросился его спасать
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Талдыкорган. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В области Жетысу спасли двух тонувших рыбаков на техническом пруду.
Вечером 23 марта в дежурную часть полиции Ескельдинского района поступило сообщение, что на техническом пруду перевернулась лодка и двое мужчин оказались в ледяной воде, не в силах выбраться на берег, сообщает Polisia.kz.
Как рассказали в полиции, один из рыбаков, 62-летний мужчина, из-за опрокидывания лодки оказался в воде. Его 36-летний товарищ бросился на помощь, но сам вскоре начал тонуть, поскольку ледяная вода быстро отняла силы.
Услышав крики о помощи, полицейский прыгнул в ледяную воду и поплыл к утопающим.
Один из рыбаков был полностью обессилен, к тому же его нога запуталась в рыболовной сети. Второй держался за перевернутую лодку, но терял силы от холода", - рассказали в полиции.
На подмогу полицейский вызвал дежурного спасателя ДЧС, который начал вытаскивать второго мужчину. Почти одновременно на место прибыла следственно-оперативная группа. Один из ее сотрудников обвязался веревкой и нырнул в воду, чтобы помочь остальным выбраться на берег.
24.03.2025, 11:59 130511
Жителям Алматы рекомендуют отменить походы в горы из-за сильных ливней и грозы
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Алматы. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Воздержаться от походов в горы и соблюдать меры личной безопасности призвали алматинцев в департаменте по чрезвычайным ситуациям в связи с объявленным штормовым предупреждением.
24 марта в Алматинской области ожидается дождь, днем на юге области временами сильный дождь, в горных районах области ночью осадки (дождь, снег), днем дождь, временами сильный. На юге, в горных районах области ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на юге, в горных районах области порывы 15-20 метров в секунду", - сообщили в ДЧС.
Гроза, сильный дождь и ветер также ожидаются в Конаеве.
Убедительно рекомендуем соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких", - обратились к алматинцам в департаменте.
Там порекомендовали отложить прогулки в горную местность и не откладывать возвращение домой на позднее время суток.
Владельцам частных домов стоит принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока. Также в ДЧС посоветовали не оставлять автомобили под деревьями.
По данным Казгидромета, штормовое предупреждение из-за сильных ливней объявлено в Астане, Алматы и 16 областях Казахстана.
В Астане 24 марта ожидается переменная облачность, временами снег, низовая метель, гололед. Ветер северо-западный 9-14, временами порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем 1-3 мороза.
В Алматы сегодня и завтра переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег), туман.
В Шымкенте 24 и 25 марта переменная облачность, дождь, днем временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем 15-17 тепла.
Также в РГП "Казгидромет" предупредили о дальнейшем повышении уровня воды на реках.
23.03.2025, 14:01 177551
В Риддере состоялась уникальная экологическая акция
Фото: акимат ВКО
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Риддер. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье, 22 марта, в городе Риддере состоялась уникальная экологическая акция "Аққайнардың көзін аш!", собравшая неравнодушных горожан, представителей этнокультурных объединений, молодежь и общественных активистов, сообщает перс-служба акимата ВКО.
Это событие стало не только важным шагом в сохранении природных источников, но и настоящим праздником единства и любви к родной земле.
Во время акции был очищен и открыт родник. Его чистая вода вновь зазвенела, символизируя возрождение природы и нашу ответственность перед будущими поколениями.
Испитие воды из источника стало моментом глубокой символики - как память о традициях предков и напоминание о ценности каждого глотка живительной влаги.
Праздничная программа подарила участникам заряд вдохновения и энергии - выступления творческих коллективов наполнили пространство национальным колоритом и радостью.
Экологический субботник помог преобразить территорию вокруг родника: очищена местность, облагорожена природная зона, создано уютное пространство для отдыха и размышлений.
Спасибо каждому, кто принял участие в этой важной миссии! Вместе мы доказываем, что любовь к природе - это не просто слова, а реальные действия. Пусть эта акция станет началом доброй традиции, а чистые родники - символом нашего единства и заботы о родной земле!
22.03.2025, 14:40 219886
Президент Токаев и посол России в Казахстане посетили торжества в честь Наурыза в Астане
Наибольший интерес у высоких гостей вызвала выставка-фестиваль косторезного искусства "Сказ на бивне Мамонта", на котором собраны лучшие образцы резьбы по кости из разных стран
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Астана. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев и посол России в Казахстане Алексей Бородавкин приняли участие в торжествах по случаю Наурыза в Астане, сообщает посольство России в РК.
Праздничные мероприятия прошли с участием главы государства, руководства страны, глав дипмиссий и других почетных гостей прошли 21 марта в столичном выставочном центре EXPO.
Согласно концепции Наурызнама, сегодня отмечается День солидарности. Единство и мир всегда были наиважнейшими ценностями нашей страны. Отрадно, что казахстанцы встречают этот весенний праздник все вместе, невзирая на этнические и религиозные различия. Наша сплоченность позволяет нам уверенно смотреть в будущее и продолжать двигаться по пути прогресса", - отметил глава государства.
Алексей Бородавкин вместе с послами дружественных стран посетил организованную в выставочном центре ярмарку ремесел. В этом году наряду с казахстанскими мастерами на нее были приглашены ремесленники из России, Азербайджана, Ирана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана.
Наибольший интерес у высоких гостей вызвала выставка-фестиваль косторезного искусства "Сказ на бивне Мамонта", в которой принимают участие мастера из России, Казахстана и Китая.
О проекте, который собрал лучшие образцы резьбы по кости из разных стран, рассказал глава делегации Республики Саха (Якутия), министр культуры и духовного развития Афанасий Ноев. По его словам, российские участники представили школы косторезного искусства из 20 регионов: Якутии, Архангельска, Алтая, Бурятии, Тывы, Камчатки, Калмыкии, Чукотки, Тюменской области и многих других.
По словам чукотских мастеров, они вырезают уникальные экспонаты из бивня моржа и даже из такого редкого материала, как косточка внутреннего уха кита. А корякский умелец продемонстрировал редчайшие экспонаты из ребра стеллеровой коровы, рогов снежного барана, камчатского лося и северного оленя.
Мне нравится обыгрывать ту форму, которую уже задала природа - она лучший художник", - рассказал мастер Андрей Адуканов.
Желающие посетить выставку и приобрести редкий сувенир, могут сделать это сегодня, 22 марта, а 23 марта - в Русском доме по адресу Кенесары, 39, сообщили в посольстве.
Ранее сообщалось, какие мероприятия проходят в разных городах Казахстана в честь празднования Наурыза.
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