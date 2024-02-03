В Казахстане ограничили движение на пяти трассах в пяти областях

Меры по профилактике и искоренению вандализма, особенно подросткового, практически не предпринимаются

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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Ужесточить ответственность за вандализм в общественных местах предлагает сенатор Андрей Лукин.





По словам депутата, в последние годы в стране участились факты вандализма, умышленного повреждения чужого имущества, в том числе предметов общего пользования в учебных заведениях, на транспорте и в других местах.









Не снижается количество повреждений остановочных павильонов, лифтов в жилых комплексах, новости о которых читаются в сводках криминального характера. Само собой, эти действия грубо нарушают общественный порядок, покой граждан, нормы общественной морали, наносят значительный материальный ущерб и духовный вред обществу. В большинстве случаев подобные деяния совершаются людьми умышленно. И они отдают себе отчет в том, что портят чужое имущество, однако это понимание не останавливает их", - заявил Лукин.





По его словам, только в Мангистауской области с начала 2023 года почти 250 человек привлекли к ответственности за нанесение ущерба в общественных местах.





А в целом более 5 тысяч человек, вы только вдумайтесь в эти цифры, это почти население одного населенного пункта (!), нарушили правила благоустройства. Они уничтожали зеленые насаждения и деревья, разрушали объекты инфраструктуры, ломали декоративный конструкции на набережной", - возмутился сенатор.





Одним из самых вопиющих случаев вандализма, по мнению Лукина, является осквернение кладбищ.





Если раньше это делалось с целью наживы, то теперь все чаще это проявление немотивируемой агрессии, зачастую проявляемой несовершеннолетними. К примеру, в конце прошлого года в Актюбинской области несовершеннолетние дети, проходя среди могил, расположенных на окраине поселка, повредили могилы. За своих детей наказание понесли родители, заплатив штраф. И таких примеров, к сожалению, много", - рассказал сенатор.





Большой резонанс общественности вызвал в свое время поступок чиновника от культуры, который выбил молотком и отверткой имя на стенах каньона Ыбыкты Сай в Мангистауской области, напомнил Лукин.





Сейчас действия нарушителей преследуются по закону, они могут быть оштрафованы или арестованы.





Однако практика показывает, что действующих мер недостаточно и мы не видим определенного прогресса в этом вопросе", - подчеркнул депутат.





В связи с этим депутатский корпус парламента прорабатывает вопрос по дальнейшему усилению ответственности за вандализм.





Лукин считает, что меры, принимаемые государством, больше направлены на ликвидацию последствий вандализма и привлечение к ответственности виновных. При этом меры по профилактике и искоренению вандализма, особенно подросткового, практически не проводятся.





Депутат предлагает:





ужесточить ответственность за вандализм и внести соответствующие изменения в законодательство;

изучить вопрос разработки с участием соответствующих специалистов эффективной системы превентивных мер в молодежной среде, поскольку оставлена без внимания специфика мотивов такого поведения;

использовать положительный международный опыт. В пример Лукин привел Швецию, где рассылаются буклеты об опасности вандализма, а по телевидению проводится антивандальная реклама для молодежной аудитории, а также Сингапур, где действуют жесткие штрафы;

проработать участие представителей креативных индустрий в профилактике вандализма, которые могут простыми способами разъяснить противоправность таких действий.





Ранее депутат мажилиса Сергей Пономарев предложил увеличить штрафы за вандализм. По его словам, в 2023 году в стране официально зарегистрировано более одной тысячи фактов вандализма.





Напомним, в августе казахстанцы активно обсуждали ролик, где некий мужчина вырезает отверткой на стене надписи в ущелье Ыбыкты Сай. В пресс-службе акима Актюбинской области назвали имя и должность вандала. Им оказался директор городского дома культуры казахского общества слепых Манас Кошербаев.



