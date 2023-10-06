В Казахстане отмечают День учителя  

В сфере образования Казахстана трудится около 500 тысяч педагогов

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Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Впервые в этом году утверждена дата празднования Дня учителя - 5 октября. Напомним, соответствующее постановление было - Впервые в этом году утверждена дата празднования Дня учителя - 5 октября. Напомним, соответствующее постановление было принято правительством РК.





Празднование этой даты синхронизировано со Всемирным днем учителей. Этот праздник объединяет представителей самой благородной, ответственной и важнейшей профессии, сообщили в Министерстве просвещения РК.





Сегодня в Астане пройдет Республиканский съезд педагогов. В нем примут участие около 700 учителей из всех регионов страны. На площадках съезда педагоги смогут поделиться передовыми опытами и международными практиками.









Отметим, на сегодня в сфере образования Казахстана трудится около 500 тысяч педагогов дошкольного, среднего, технического и профессионального образования.





В 2019 году был закреплен особый статус педагогической профессии.





За четыре года зарплата педагогов повысилась в два раза. Около 220 тысяч учителей получают надбавки до 50% за присвоенную категорию. Педагоги технического и профессионального образования, привлеченные с производства, получают доплату к зарплате до 35%. С сентября текущего года заработная плата 97 тысяч воспитателей выросла еще на 30%.