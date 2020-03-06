В Казахстане отменили прописку детей до 14 лет

Петропавловск. 5 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане отменили прописку для детей младше 14 лет, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области, с 22 февраля вступили в силу изменения в миграционное законодательство, согласно которым дети до 14 лет не подлежат регистрации по месту жительства.

Внесены изменения, согласно которым регистрация по месту жительства, постановка на учет (регистрация) временного пребывания (проживания) оформляется внутренними мигрантами, достигшими четырнадцати лет. В соответствии со статьей 16 Гражданского кодекса РК, местом жительства лиц, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей", - рассказал начальник управления миграционной службы ДП СКО Талгат Абилов.

В ведомстве также отметили, что теперь государственные и местные исполнительные органы для подтверждения места жительства ребенка при оказании госуслуг, которыми предусматривалось обязательное наличие у ребенка регистрации по месту жительства, должны получать из информационных систем (в рамках информационного взаимодействия с ГБД ФЛ) сведения о регистрации по месту жительства одного из родителей.

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