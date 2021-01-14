В Казахстане ожидается до 38 мороза

Нур-Султан. 13 января. Kazakhstan Today - В связи с резким понижением температуры в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Kazakhstan Today.

По информации РГП "Казгидромет", 14 января в Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду.

В четверг ночью в Восточно-Казахстанской области местами ожидается низовая метель, туман, понижение температуры до 28-33 мороза.

В Северо-Казахстанской области завтра ожидается местами туман. Ожидается понижение температуры воздуха ночью до 33-38 градусов мороза.

14 января в Кызылординской области местами ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20 метров в секунду.

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