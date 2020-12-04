В Казахстане ожидается сильный мороз

Нур-Султан. 2 ноября. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в трех областях Казахстана, передает Kazakhstan Today, передает Kazakhstan Today.

По информации РГП "Казгидромет", ночью 3 декабря на севере Мангистауской области ожидается сильный мороз - до 20 градусов.

Кроме того, 4 декабря в Жамбылской области местами ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). 3-5 декабря местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.

3-5 декабря в Карагандинской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении синоптиков.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства