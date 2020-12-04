В Казахстане ожидается сильный мороз

По информации РГП "Казгидромет", ночью 3 декабря на севере Мангистауской области ожидается сильный мороз - до 20 градусов.
Кроме того, 4 декабря в Жамбылской области местами ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). 3-5 декабря местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер северо-западный, местами 15-20 метров в секунду.
3-5 декабря в Карагандинской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер северо-восточный, восточный, местами 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении синоптиков.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает казахстанцев в декабре.
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