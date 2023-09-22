В Казахстане планируют разместить дата-центры от Amazon

Министерство цифрового развития РК и Amazon Web Services подписали соглашение о приобретении облачного решения Outpost

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Нью-Йорк. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с вице-президентом технологической корпорации Amazon Сьюзан Пойнтер. В ходе беседы были обсуждены возможности взаимовыгодного сотрудничества в развитии облачных технологий и строительстве дата-центров.





Президент обратил внимание на достижения Казахстана в области электронного правительства, подчеркнув, что для дальнейшего совершенствования цифровой сферы в нашей стране потребуются лучшие в своем классе инфраструктурные решения", - сообщила пресс-служба Акорды.





Компания выразила заинтересованность в укреплении сотрудничества с Казахстаном с перспективой охвата всего Центрально-Азиатского региона.





В рамках встречи было подписано соглашение между Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности Казахстана (АО "НИТ") и Amazon Web Services о приобретении облачного решения Outpost и запуске пилотного проекта по его интеграции с платформой QazTech.





Данный шаг заложит основу для размещения дата-центров глобальных игроков в Казахстане и реализации потенциала страны в качестве регионального IT-хаба, отметили в пресс-службе.





Кроме того, глава государства встретился с президентом GE Healthcare по Европе, Ближнему Востоку и Африке Робом Уолтоном.





В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о планах компании GE Healthcare по локализации производства ультразвуковых аппаратов с последующим выпуском компьютерных томографов, ангиографов и маммографов.





Президент Казахстана подчеркнул, что данная инициатива в полной мере отвечает задаче по увеличению доли отечественного производства лекарственных средств и медицинской техники до 50% к 2025 году.





Роб Уолтон рассказал президенту о намерении GE Healthcare создать централизованный национальный цифровой архив клинических изображений Республики Казахстан. Это позволит упростить управление данными о пациентах и, как следствие, снизить стоимость услуг.





Компания также реализует образовательные программы для повышения квалификации кадров системы здравоохранения путем открытия GE Healthcare Academy на базе НАО "Медицинский университет Астаны". К полноценной деятельности учебное заведение сможет приступить в октябре текущего года.





Глава государства высоко оценил стратегическое партнерство с GE по важным проектам в области здравоохранения в Казахстане.





В рамках встречи состоялось подписание рамочного соглашения об основных условиях реализации инвестиционного проекта GE Healthcare между правительством Республики Казахстан и GE Healthcare.





GE Healthсare представлена более чем в 140 странах. Выручка компании в 2022 году составила 19 млрд долларов, ее рыночная капитализация - 34,5 млрд долларов.