В Казахстане планируют разместить дата-центры от Amazon
Фото: Depositphotos
Нью-Йорк. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с вице-президентом технологической корпорации Amazon Сьюзан Пойнтер. В ходе беседы были обсуждены возможности взаимовыгодного сотрудничества в развитии облачных технологий и строительстве дата-центров.
Президент обратил внимание на достижения Казахстана в области электронного правительства, подчеркнув, что для дальнейшего совершенствования цифровой сферы в нашей стране потребуются лучшие в своем классе инфраструктурные решения", - сообщила пресс-служба Акорды.
Компания выразила заинтересованность в укреплении сотрудничества с Казахстаном с перспективой охвата всего Центрально-Азиатского региона.
В рамках встречи было подписано соглашение между Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности Казахстана (АО "НИТ") и Amazon Web Services о приобретении облачного решения Outpost и запуске пилотного проекта по его интеграции с платформой QazTech.
Данный шаг заложит основу для размещения дата-центров глобальных игроков в Казахстане и реализации потенциала страны в качестве регионального IT-хаба, отметили в пресс-службе.
Кроме того, глава государства встретился с президентом GE Healthcare по Европе, Ближнему Востоку и Африке Робом Уолтоном.
В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о планах компании GE Healthcare по локализации производства ультразвуковых аппаратов с последующим выпуском компьютерных томографов, ангиографов и маммографов.
Президент Казахстана подчеркнул, что данная инициатива в полной мере отвечает задаче по увеличению доли отечественного производства лекарственных средств и медицинской техники до 50% к 2025 году.
Роб Уолтон рассказал президенту о намерении GE Healthcare создать централизованный национальный цифровой архив клинических изображений Республики Казахстан. Это позволит упростить управление данными о пациентах и, как следствие, снизить стоимость услуг.
Компания также реализует образовательные программы для повышения квалификации кадров системы здравоохранения путем открытия GE Healthcare Academy на базе НАО "Медицинский университет Астаны". К полноценной деятельности учебное заведение сможет приступить в октябре текущего года.
Глава государства высоко оценил стратегическое партнерство с GE по важным проектам в области здравоохранения в Казахстане.
В рамках встречи состоялось подписание рамочного соглашения об основных условиях реализации инвестиционного проекта GE Healthcare между правительством Республики Казахстан и GE Healthcare.
GE Healthсare представлена более чем в 140 странах. Выручка компании в 2022 году составила 19 млрд долларов, ее рыночная капитализация - 34,5 млрд долларов.