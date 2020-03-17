В Казахстане приостановили 49 регулярных международных авиарейсов

Нур-Султан. 16 марта. Kazakhstan Today - В МИИР РК сообщили о приостановлении и сокращении международных авиарейсов, передает Kazakhstan Today.

По данным ведомства, в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса в Республику Казахстан, согласно решениям Межведомственной комиссии, приостановлено 49 регулярных международных рейсов в неделю и сокращено выполнение 84 международных рейсов в неделю.

В частности, приостановлены:

- все регулярные рейсы между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой (34 рейса в неделю);

- все регулярные рейсы между РК и Ираном по маршруту Тегеран - Алматы (Mahan Air, 1 рейс в неделю),

- регулярный рейс Нур-Султан - Баку (3 рейса в неделю);

- 7 регулярных рейсов по маршрутам Франкфурт - Алматы (Lufthansa, 4 раза в неделю) и Франкфурт - Алматы - Нур-Султан (Lufthansa, 3 раза в неделю) до 24 апреля текущего года;

- все регулярные рейсы между РК и Францией по маршруту Нур-Султан - Париж ("Эйр Астана", 2 рейса в неделю).

Сокращены:

- 6 рейсов между РК и Южной Кореей ("Эйр Астана": Алматы - Сеул, с 5 до 1 и Нур-Султан - Сеул, с 2 до 1; Asiana Airlines: Алматы - Сеул, с 2 до 1);

- 9 рейсов в неделю между Казахстаном и Азербайджаном ("Эйр Астана": Алматы - Баку, с 3 до 1 рейса в неделю; SCAT: Актау - Баку, с 7 до 1; Azerbaijan Airlines: Баку - Алматы, с 2 до 1);

- между Казахстаном и Японией сокращено с 2 до 1 рейса в неделю по маршруту Нур-Султан - Токио (SCAT).

Также с 16 марта 2020 года сокращено 68 регулярных рейсов в неделю казахстанских ("Эйр Астана", SCAT) и иностранных (Turkish Airlines, Pegasus Airlines, Fly Dubai, Etihad Airways, Air Arabia, Wizz Air, LOT Polish Airlines, Белавиа) авиаперевозчиков в Германию, Великобританию, Нидерланды, Турцию, Украину, Беларусь, ОАЭ, Грузию, Индию, Венгрию, Чехию, Польшу и приостановлено 2 регулярных рейса в неделю (SCAT: Нур-Султан - Анталья, Алматы - Анталья).

В рамках внедренного режима чрезвычайного положения в РК и в целях недопущения дальнейшего увеличения случаев заражения коронавирусом в Казахстане приняты следующие меры в области воздушного транспорта: запрещен въезд иностранных граждан в РК с 08:00 часов 16 марта 2020 года; запрещен выезд граждан РК в зарубежные страны, за исключением выезжающих на лечение.

В связи с приостановлением данных рейсов, авиакомпаниям рекомендовано оформлять возврат авиабилетов без штрафа и в полном объеме пассажирам. Для оформления возврата авиабилетов, пассажирам необходимо обратиться по месту их приобретения.

Ограничения на полеты авиакомпаний в страны с высоким уровнем распространения коронавируса носят временный характер, и при улучшении ситуации по распространению вируса регулярное авиасообщение между странами будет восстановлено.

Пассажиры по всем вопросам могут обращаться в адрес авиакомпании по следующим номерам:

Turkish Airlines": +7 7172 570849, +7 727 3333849;

Белавиа": +7 7172 320241;

Fly Dubai": +7 800 070 2833 (звонок бесплатный с мобильного телефона), круглосуточно;

Etihad Airways": +7 800 5556248, круглосуточно;

Pegasus Airlines": +7 705 5558444, круглосуточно;

Lufthansa": 7 727 3335025;

Uzbekistan Airways": +998 78 140 02 00;

"Wizz Air": +36 16777136, круглосуточно;

Эйр Астана": +7 7172 584477, +7 727 2444477, +7 702 7024477, круглосуточно;

SCAT": +7 7252 998880, круглосуточно;

Авиационная администрация Казахстана": +7 7172 64 58 40, +7 7172 64 58 41, круглосуточно.

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