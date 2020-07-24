В Казахстане приостановили работу водного развлекательного транспорта

Нур-Султан. 23 июля. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач на транспорте подписал постановление от 15 июля 2020 года "О введении строгих ограничительных карантинных мер на объектах водного транспорта", передает Kazakhstan Today.

Акимам областей городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, собственникам водного транспорта и правоохранительным органам было поручено обеспечить:

- приостановление эксплуатации водного транспорта (катера, судна, теплоходы, паромы и другие), используемые в сфере развлекательных и прогулочно-экскурсионных мероприятий на морях, реках, озерах, водохранилищах РК по административно-территориальной принадлежности до особого распоряжения;

- контроль за соблюдением карантинных мер, с разъяснением собственникам водного транспорта о принятых мерах ограничительного характера по приостановлению эксплуатации водного транспорта, используемых в сфере развлекательных и прогулочно-экскурсионных мероприятиях.

Собственникам водного транспорта (юридические и физические лица), используемого в сфере развлекательных и прогулочно-экскурсионных мероприятиях, необходимо принять меры по приостановлению эксплуатации объектов водного транспорта до особого распоряжения.

В случае выявления фактов нарушений строгих ограничительных карантинных мер на водном транспорте будут приниматься административные меры в соответствии с требованиями кодекса об административных правонарушениях.

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