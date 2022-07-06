В Казахстане разработают единый национальный стандарт по адаптации и обеспечению доступности для лиц с инвалидностью

Фото: pexels.com

НУР-СУЛТАН. 5 ИЮЛЯ - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на заседании правительства поручил всем заинтересованным госорганам совместно с акиматами разработать единый национальный стандарт по адаптации и обеспечению доступности для лиц с инвалидностью, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Алихан Смаилов отметил необходимость продолжения реализации комплексных мер по поддержке лиц с инвалидностью, дав ряд поручений, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Первое. Минтруда совместно с Министерствами здравоохранения и цифрового развития продолжить работу по совершенствованию портала социальных услуг, а также интеграции информационных систем для внедрения заочного освидетельствования.

Второе. Акиматам регионов обеспечить охват нуждающихся лиц техническими средствами и услугами реабилитации до конца года до 90% и к концу 2023 года до 100%.

Необходимо расширить сеть отделений дневного пребывания для лиц с инвалидностью и создавать малые дома социального обслуживания", - подчеркнул премьер-министр.

Третье. Министерству здравоохранения совместно с акиматами уделить особое внимание ранней диагностике заболеваемости и раннему вмешательству для предупреждения инвалидности.

Он также поручил всем заинтересованным госорганам совместно с акиматами разработать единый национальный стандарт по адаптации и обеспечению доступности для лиц с инвалидностью.

Алихан Смаилов подчеркнул, что задача правительства - обеспечить создание благоприятной среды для людей с инвалидностью, поэтому вопросы улучшения их качества жизни должны находиться на постоянном контроле министров и акимов.

Премьер-министр отметил, что система поддержки со стороны государства постоянно совершенствуется. Об этом свидетельствуют принятые законодательные поправки, направленные на возможность повышения доходов лиц с инвалидностью и их семей, улучшения качества их жизни.

Вместе с тем благодаря порталу социальных услуг сроки получения технических средств и услуг реабилитации сократились с 8 месяцев до 30 дней.

До конца текущего года откроется 17 центров раннего вмешательства, которые позволят своевременно выявлять патологию у новорожденных детей и обеспечивать их лечение.

Кроме того, в регионах ведется строительство 12 реабилитационных центров для лиц с инвалидностью. Это позволит охватить социальной реабилитацией в системе соцзащиты дополнительно 25 тысяч лиц с инвалидностью.