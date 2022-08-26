В Казахстане стартовал прием заявок по жилищной программе для военнослужащих

НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - АО "Отбасы банк" начинает прием заявок на участие в программе "Аскери баспана" 25 августа 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Участником программы может стать любой получатель жилищных выплат, имеющий специальный вклад в "Отбасы банке" и не использовавший свои жилищные выплаты на приобретение жилой недвижимости ранее. А именно:
- имеющие в банке специальные вклады при условии, что данный вклад ранее не был объединен с вкладом, купленным через онлайн-уступку;
- не имеющие актуальной заявки на участие в программе "Аскери баспана";
- не имеющие актуальной кредитной заявки для получения займа в рамках программы "Аскери баспана";
- не имеющие займа, выданного в рамках программы "Аскери баспана".
Прием заявлений на участие в программе будет проводиться в течении 30 календарных дней на портале "Баспана маркет" https://otbasybank.kz/. После его завершения в автоматическом режиме будут сформированы основной и резервный списки. Где единственным критерием отбора будет сумма накопленного вознаграждения на специальном вкладе, то есть шанс пройти в основной список будет выше у тех, кто регулярно осуществлял накопления. Статус о прохождении или непрохождении в основной или резервный список можно будет увидеть в личном кабинете на портале "Баспана маркет", - рассказали в пресс-службе "Отбасы банка".
Получателям жилищных выплат, которые пройдут в основной список, необходимо будет в течении 180 календарных дней:
1. пройти предварительную оценку платежеспособности в отделении Банка, у консультанта Банка или посредством видеозвонка;
2. найти жилье и произвести его оценку;
3. подать кредитную заявку в отделении Банка, у консультанта Банка или посредством видеозвонка.
Отмечается, что условия получения займа в рамках программы остались прежними. Минимально необходимая сумма накоплений - от 15%. Ставка вознаграждения по займу - 8% (ГЭСВ от 8,3%). Срок кредитования - до 25 лет. Цель использования - приобретение и ремонт первичного/вторичного жилья, в том числе по договору долевого участия. Нет ограничений по наличию жилья в собственности. Максимально возможная сумма займа может быть рассчитана на выбор клиента по двум вариантам: исходя из размера ежемесячных жилищных выплат и фактической суммы накоплений на депозите, но не менее 15% или исходя из фактических доходов и расходов клиента.