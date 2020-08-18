В Казахстане возобновляется работа водного транспорта

Нур-Султан. 17 августа. Kazakhstan Today - Главный государственный санитарный врач на транспорте РК Садвакас Байгабулов разрешил возобновление эксплуатации водного транспорта, передает Kazakhstan Today.

Соответствующее постановление "О возобновлении деятельности объектов водного транспорта по Республике Казахстан" было подписано сегодня.

В связи с поэтапным смягчением карантинных мер с 17 августа 2020 года разрешено возобновление эксплуатации водного транспорта (катера, судна, теплоходы, паромы и другие), используемые в сфере развлекательных и прогулочно-экскурсионных мероприятий на морях, реках, озерах, водохранилищах республики по административно-территориальной принадлежности. При этом собственники (юридические и физические лица) водного транспорта, используемого в сфере развлекательных и прогулочно-экскурсионных мероприятий, обязаны обеспечить соблюдение карантинных мер среди пассажиров и обслуживающего персонала", - прокомментировал Байгабулов порталу Kazpravda.kz .

В частности, допуск пассажиров на объекты водного транспорта производится только согласно установленным посадочным местам. Также обязательно соблюдение социальной дистанции между пассажирами на расстоянии не менее 1 метра друг от друга при посадке и высадке, обязательное соблюдение масочного режима пассажирами и работниками. Кроме того, запрещается допускать к работе персонала с проявлениями острых респираторных инфекций.

Необходимо провести инструктаж среди сотрудников по алгоритму использования средств индивидуальной защиты при COVID-19, о необходимости соблюдения правил личной/общественной гигиены; наличия запаса средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), антисептиков для рук, дезинфицирующих средств; обеспечения жестких требований по соблюдению дезинфекционных мероприятий", - сказал Байгабулов.

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