В Казахстане явка на референдум составила 43,70%

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НУР-СУЛТАН. 5 ИЮНЯ - По состоянию на 12.00 бюллетени получили 43,70 % казахстанцев, сообщили в Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в ЦИК, согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 12.00 5 июня 2022 года бюллетени получили 43,70 % от общего количества граждан, включенных в списки.





Напомним, в Казахстане проходит республиканский референдум. За его ходом наблюдают 272 представителя 25 стран и 11 международных организаций.

Всего по стране в списки граждан, имеющих право на участие в референдуме, включены 11 734 642 человека.





В бюллетене всего один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".

В середине марта президент РК Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана представил программу комплексной модернизации политической системы страны. Он высказался о необходимости усиления роли парламента страны и переходе от суперпрезидентской к президентской форме правления.

В апреле глава государства заявил, что для реализации политических инициатив, изложенных в послании, необходимо внести изменения и дополнения в Конституцию. Он предложил провести референдум по поправкам в Основной закон. Всего на референдум выносится 56 поправок. Предлагаемые изменения и дополнения затрагивают более чем 30 статей Основного закона.

На проведение референдума из республиканского бюджета было выделено 16 миллиардов 460 миллионов тенге.

Поправки призваны закрепить окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. Конституционная реформа значительно усилит представительную ветвь власти, укрепит систему сдержек и противовесов, повысит субъектность маслихатов.