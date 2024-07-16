15.07.2024, 13:18 35606
В Казахстане зарплаты рекламщиков и маркетологов выросли почти в 2,5 раза
В первом квартале зарплаты в этой сфере составляли в среднем около 767,8 тыс. тенге
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в полтора раза вырос объем услуг в сфере рекламы и маркетинга, а зарплаты рекламщиков и маркетологов подскочили более чем вдвое, сообщает Finprom.
За январь-март текущего года в РК в области рекламы и исследований конъюнктуры рынка оказали услуг на 147,7 млрд тенге, что сразу на 45% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее. Рост объема услуг в реальном выражении составил 41,9% за год", - сообщает агентство.
83% всех услуг в этой сфере приходится на Алматы. Их было оказано на 123,1 млрд тенге, на 59,3% больше, чем годом ранее.
Вторую и третью строчку в рейтинге заняли Астана (7,3 млрд тенге, минус 24%) и Мангистауская область (5 млрд тенге, годовой рост в 11,4 раза).
Меньше всего рекламных и маркетинговых услуг оказано в Туркестанской и Улытауской областях.
Сразу 82,1% всего объема услуг в секторе пришлось на деятельность рекламных агентств: 121,3 млрд тенге, на 42% больше, чем годом ранее. Еще 12,7%, или 18,8 млрд тенге, составили услуги по исследованию рынка и изучению общественного мнения (годовой рост - на 41,4%). Оставшиеся 7,6 млрд пришлись на услуги по размещению рекламы в средствах массовой информации (рост сразу в 2,4 раза)", - говорится в исследовании.
Что касается зарплаты рекламщиков и маркетологов, в первом квартале текущего года она составляла около 767,8 тыс. тенге, в 2,4 раза больше, чем в первом квартале прошлого года.
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15.07.2024, 20:42 21196
Уникальный артефакт обнаружили археологи в Павлодарской области
Находки проходят необходимую лабораторную обработку
Фото: МНВО РК
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Павлодар. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Редкие артефакты ученые и студенты Марғұлан университета обнаружили во время экспедиции на археологическом комплексе Коктас-2 вблизи села Акшиман Майского района. Самую ценную - наконечник копья из бронзы нашел студент второго курса ОП "История" Асылбек Еламан, сообщает пресс-служба МНВО РК.
Это уникальная находка для Павлодарского региона. Наконечник копья датируется серединой 13-8 вв. до н.э. и относится к саргаринско-алексеевской культуре", - рассказал археолог, научный сотрудник центра археологических исследований Аскар Абильдин.
На археологическом комплексе Коктас в Майском районе исследовательские работы ведутся второй год. В этом году здесь обнаружены уникальные здания, возраст которых составляет 3,5 тыс. лет, шахты, где добывалась и перерабатывалась медная руда. В этой местности расположено более 20 курганов, некоторые относятся к сакскому периоду. В ходе исследований захоронений обнаружено большое количество человеческих останков, животных, фрагменты кухонной утвари из керамики, наконечники стрел из бронзы. Теперь найденные артефакты проходят необходимую лабораторную обработку.
Ранее в Жамбылской области волонтеры во время экологической акции "Таза Қазақстан" обнаружили петроглифы эпохи бронзы.
15.07.2024, 20:03 22286
Без электричества осталась часть жилых домов в Астане
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 15 июля, в 15.47 на подстанции "Олимп" произошло аварийное отключение выключателей 10 кВ от земляной защиты к РП-262, сообщает АО "Астана-РЭК".
При проведении земляных работ частная компания АО "Элмо" повредила две кабельные линии 20 кВ. Аварийно-восстановительные работы будут проводить собственными силами. На семи трансформаторных подстанциях сработали автоматически стационарные дизельгенераторы для общедомовых нужд. Для двух ТП установлены ДГУ-715кВА", - сообщили в АО.
В связи с произошедшим ограничена подача электроэнергии в МЖК на улице Багланова, 2, 4, 6, 6/3, и проспекте Туран, 55е, 55, 55/1.
Ориентировочно электричества не будет около двух часов.
Напомним, 9 июля массовое отключение электричества произошло на западе Казахстана.
28 июня сразу четыре энергоблока вышли из строя на Экибастузской ГРЭС-1.
В конце мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на встрече с учеными в Алматы, заявил, что в обозримом будущем страна может столкнуться со значительным дефицитом электроэнергии.
15.07.2024, 15:18 31666
В Казахстане временно отключат телевидение и радио
Фото: depositphotos.com
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Астана. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в связи с планово-профилактическими работами временно отключат телевидение и радио, сообщает пресс-служба акционерного общества "Казтелерадио".
17 июля 2024 года с 03.00 до 17.00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что Казтелерадио в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей.
Напомним, в сентябре прошлого года из-за проблем со спутником KazSat в телерадиовещании произошел сбой.
15.07.2024, 14:25 33061
Казахстанец Ерназар Жубан завоевал первую премию на международном эстрадном конкурсе в Витебске
Фото: сайт фестиваля
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Самара. 15 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанец Ерназар Жубан стал обладателем первой премии международного конкурса эстрадной песни "Славянский базар" в Витебске.
Вторую премию разделили итальянка Марьям Танкреди и россиянка Екатерина Кузина. Аналогичным было решение жюри относительно третьей премии, ее присудили белорусу Валерию Чучману и Невене Пейковой из Болгарии", - сообщает belta.by.
Гран-при конкурса завоевала молдаванка Каролина Балан.
Ранее агентство El.kz сообщило, что Жубан по итогам первого дня участия в конкурсе "Славянский базар" набрал максимальный балл - 69 из 70.
Для справки
Ерназар Жубан родился в 1996 году. Окончил Западно-Казахстанский университет имени М. Утемисова по специальности "Музыкальное образование" и Казахскую национальную академию искусств имени Т. Жургенова по специальности "Эстрадное искусство".
Ерназар поет в эстрадно-симфоническом оркестре акима города Алматы. Участник уникального совместного проекта "Жұлдыздар шеруi" компании "DISNEY" и общественного фонда "Болашак", где он с другими артистами озвучил на казахском языке героев фильма "Красавица и чудовище", - сообщается на сайте проекта.
- В 2017 году занял 1-е место в Дельфийских играх и международном конкурсе "На крыльях музыки".
- В 2018 году вошел в список талантливых студентов "Жас Қыран".
- В 2020 году стал финалистом проекта Х Factor и победителем международного вокального конкурса "Сарандев".
- В 2021 году представлял Казахстан в международном конкурсе XVI - George Grigoriu в Румынии, где тоже занял 1-е место.
- В 2021 году стал четвертьфиналистом проекта "Голос Казахстана".
13.07.2024, 16:21 101091
Эксперты о петиции за отмену единого часового пояса: Правительство не может игнорировать мнение такого числа людей
Фото: Depositphotos
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Алматы. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Члены рабочей группы по петиции "Вернем время назад" выступили с обращением, в котором в очередной раз раскритиковали принятое решение правительства и привели доводы в пользу возврата прежних часовых поясов.
По словам Шолпан Жаксыбаевой, петиция "Вернем время назад" в рекордные сроки набрала 50 тысяч голосов потому, что после перевода огромной страны в единый часовой пояс миллионы людей почувствовали ухудшение своего самочувствия.
Правительство не может игнорировать мнение такого количества людей. Поэтому мы требуем вернуть время назад", - заявила Жаксыбаева.
Биофизик, кандидат психологических наук, социолог Жанар Джандосова отметила, что невозможно в такой огромной стране протяженностью 3 тысячи километров иметь единый часовой пояс.
У нас в стандартном времени - 4 часовых пояса. Надо вернуть по крайней мере два часовых пояса", - считает она.
Эксперты подчеркнули, что из-за непродуманного решения правительства жители страны каждый вечер на час раньше включают свет, что ведет к дополнительным расходам за комуслуги.
Утро, которое должно было бы компенсировать нам эти затраты, итак светлое. По старому времени светло и по новому времени светло. Поэтому этот час - наши затраты по вине правительства", - подчеркнул член общественного совета Алматы и бывший глава KEGOC Асет Наурызбаев.
Аида Айтжанова подняла вопрос прозрачности процедуры принятия решения о введении единого часового пояса.
Непонятно, по каким критериям были отобраны эксперты в группу, которая оправдала это решение. При голосовании на портале "Открытые НПА" 92% проголосовали против этого решения. Тем не менее постановление было принято. В настоящий момент у нас нету регламента по работе над петицией", - добавила Аида Айтжанова.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. Как показал опрос, проведенный агентством Kazakhstan Today, большинство респондентов (61%) против перехода на единый часовой пояс.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном и плохое самочувствие. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов. Сейчас ее рассматривает рабочая комиссия.
Авторы петиции требуют вернуть прежнее время, ссылаясь на то, что жители стали испытывать физический и психологический дискомфорт из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, что привело к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна. Кроме того, с переводом времени сократился световой день. В комментариях к петиции казахстанцы высказывают недовольство тем, что стало рано темнеть и учащимся второй смены школьникам приходится возвращаться домой в темноте.
Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстане о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".
13.07.2024, 13:09 105341
Завышение дорожностроительных смет почти на 5 млрд тенге выявил Антикор
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Астана. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В 5 регионах выявлено завышение смет по ремонту дорог путем включения излишних и дублирующих работ на сумму 4,8 млрд тенге, а в 6 регионах установлено неэффективное планирование проводимых работ, сообщили в Антикоррупционной службе Казахстана.
В качестве примера в ведомстве привели ситуацию в области Абай. Там следом за проведением ямочного ремонта на 20 млн тенге на том же участке проводят текущий ремонт - уже на 1 млрд тенге.
Всего, по данным Антикора, мониторингом текущего строительства дорог охвачено 217 участков, на которые выделено более 2 трлн тенге. Под особым контролем агентства 12 масштабных проектов.
Особое внимание будет уделено работе Центра качества дорожных активов Министерства транспорта.
Только в 4 регионах выявлено 526 нарушений, которые в дальнейшем так и не были устранены", - заключили в ведомстве.
Ранее премьер-министр Олжас Бектенов раскритиковал качество дорожного ремонта, на который выделяются миллиарды тенге.
12.07.2024, 15:45 131986
МАЭК: в Актау возобновили подачу питьевой воды
Фото: Depositphotos
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Актау. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В ТОО "Мангистауский атомный энергетический комбинат" сообщили о возобновлении подачи питьевой воды в дома жителей Актау.
В связи со стабилизацией уровней питьевой воды на ЦУВС-2, 3 подача питьевой воды от ЦУВС-3 на верхнюю и нижнюю зону Актау будет осуществляться в прежнем гидравлическом режиме без снижения давления", - говорится в сообщении МАЭК.
Как сообщалось ранее, жители Актау страдают от длительного отключения питьевой воды. Отсутствие воды вынудило горожан перекрыть дорогу и запустить петицию с требованием решить проблему.
Стоит отметить, что с дефицитом питьевой воды жители города летом сталкиваются регулярно. В конце июня 2023 года экс-глава ТОО "МАЭК" Жасулан Суюнчалиев в интервью Lada.kz пообещал, что проблемы с водой в регионе будут решены к концу 2024 года.
Тем не менее в апреле этого года в Актау прорвало два крупных водопровода. В обоих случаях прорывы были связаны с изношенностью инженерных сетей. Генеральный директор ТОО "МАЭК" Кайрат Рахимов сообщил, что шесть насосов ТОО "МАЭК" в Актау изношены на 100% и находятся в критическом состоянии. На их ремонт требуется 8 миллиардов тенге.
12.07.2024, 14:48 118321
В Таразе с инвалидов незаконно удерживали налоги
Также более двухсот лиц с инвалидностью не были обеспечены санаторно-курортным лечением и протезно-ортопедическими средствами
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Тараз. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе с освобожденных от налоговых платежей граждан с ограниченными возможностями необоснованно удерживались налоги, сообщили в прокуратуре Жамбылской области.
По результатам прокурорской проверки установлено, что налоговыми органами Тараза со 175 освобожденных от налоговых платежей граждан с ограниченными возможностями необоснованно удерживались имущественные налоги в общей сложности на 889 тысяч тенге.
Кроме того, выявлены и другие нарушения в отношении лиц с ограниченными возможностями. В частности, уполномоченными органами в сфере занятости и социальных программ не обеспечивались санаторно-курортным лечением и протезно-ортопедическими средствами 240 лиц с инвалидностью. Также в текущем году установлена квота только на 15 рабочих мест, тогда как на учете по безработице состоят 86 человек с инвалидностью.
Вместе с тем выявлен ряд других недостатков, связанных с доступом граждан с ограниченными возможностями к объектам инфраструктуры и транспорта.
В настоящее время по акту прокурорского надзора лица с ограниченными возможностями обеспечены санаторно-курортным лечением, проводится конкурс по определению поставщика спецсредств, а также возвращаются незаконно удержанные платежи. По всем выявленным нарушениям виновные должностные привлечены к дисциплинарной ответственности", - добавили в прокуратуре.
Напомним, права людей с онкологическими заболеваниями грубо нарушали в СКО.
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