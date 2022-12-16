На 15 декабря аварийный режим не объявлялся - KEGOC

Фото: ДЧС ВКО
Серьезным ожогом закончится попытка дотронуться до бенгальского огня, который только что сгорел
Усть-Каменогорск. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области провели новогодний эксперимент, используя бенгальские огни и петарды, показали, как опасно нарушать меры безопасности, информирует пресс-служба департамента.
Сначала специалисты проверили, как быстро может загореться ковер.
Искры от бенгальского огня, попав на изделие, моментально оплавили ковер. Если вовремя этого не заметить, то, казалось бы, небольшой "огонек" вполне может довести ситуацию до пожара", - отметили в ДЧС.
С линолеумом процесс возгорания дольше, но при длительном тлении пожар очевиден.
Искры, от бенгальских огней холодные, их температуру выдерживает даже рука. Но до красна может разогреться сам стержень бенгальского огню. То есть на линолеум может упасть стержень не остывший, в этом случае он может прожечь линолеум, и даже насквозь", - заявил специалисты ДЧС ВКО.
В пресс-службе подчеркнули, что искры бенгальских огней имеют маленькую зажигательную способность, но все же нельзя сказать, что они вовсе не представляют опасности.
Лучше не подносить эти огни к легковоспламеняющимся материалам - елке, вате, мишуре. А некачественные изделия могут даже стать причиной пожара. Бывает, например, что со стержня откалываются куски горящего шлака. Или температура горения выше предусмотренной ГОСТом, и из-за этого сильно нагревается пруток. Если такой огонек держит ребенок, он может обжечься и бросить его на горючий ковер", - сообщил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Нуржан Омиржанов.
Также серьезным ожогом закончится попытка дотронуться до бенгальского огня, который только что сгорел.
С помощью детской игрушки, которую буквально разорвало на части от воздействия пиротехники, спасатели наглядно показали, как опасно не соблюдать инструкцию, применять несертифицированные фейерверки.
Основу петард представляют взрывоопасные смеси горючих веществ и окислителей. Поэтому эта продукция требует особого внимания при обращении. Большинство пиротехнических изделий имеет длинный тонкий фитиль, который горит со скоростью 3-5 миллиметров в секунду. Радиус опасной зоны 60 метров, опасны и так называемые бомбочки, и бенгальские огни, температура стержня достигает до 2 тысяч градусов, особенно опасно, если попадают искры на ковер, это мы тоже наглядно показали в эксперименте", - прокомментировали специалисты ДЧС ВКО.
Отмечается, что поражающим фактором при пожаре является едкий дым, именно он приводит к несчастным случаям при пожаре.
Спасатели ДЧС ВКО в целях безопасности советуют при эксплуатации пиротехники соблюдать следующие правила:
- изучать инструкцию;
- ни в коем случае не продавать фейерверки детям;
- правильно выбрать место для фейерверка. Это должна быть большая открытая площадка или поляна, свободная от деревьев. В радиусе 50 метров не должно быть сооружений, стоянок, зданий и других пожароопасных объектов;
- лучше прислушаться к рекомендациям пожарных и отказаться от использования бенгальских огней в помещении. Бенгальские огни вместе с ракетами и петардами лучше всего закрепить в земле или в снегу и потом поджечь, любуясь зрелищем с безопасного расстояния. За детьми, добравшимися до бенгальских огней, взрослым лучше проследить. Иначе огонь может оказаться и на диване, и на мягкой игрушке, и на подушке - большой трагедии будет избежать непросто;
- запрещено запускать фейерверк и при сильном ветре;
- категорически запрещается бросать петарды в людей, животных, бросать в автомобили;
- несработавшие элементы и изделия залейте водой.
Ранее сообщалось, что в прошлом году власти мегаполисов отказались
от новогодних фейерверков.
Пиротехника - это опасное средство, которое наряду с праздничным фейерверком может привести не только к возникновению пожара, но, что еще страшнее, нанести серьезный вред здоровью человека, нанести увечья", - сообщил руководитель управления государственного пожарного контроля ДЧС Нур-Султана Еркын Отаргалымулы.
В 2009 году правительство РК приняло
постановление "Об утверждении технического регламента "Требования к безопасности пиротехнических составов и содержащих их изделий".
Как отмечается в техрегламенте, пиротехнические изделия могут быть поставлены на рынок и реализованы только в том случае, если они соответствуют требованиям настоящего технического регламента и исключают причинение вреда жизни, здоровью человека и окружающей среде.