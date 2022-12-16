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На 15 декабря аварийный режим не объявлялся - KEGOC

15.12.2022, 17:44 29051
На 15 декабря аварийный режим не объявлялся - KEGOC
KEGOC разъяснил условия введения режима "Авария"
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Режим "Авария" объявлялся в Северной и Южной энергетических зонах 8 и 14 декабря по причине перегруза межгосударственного сечения "Казахстан-Урал" из-за дефицита мощности в энергосистеме РК в объеме более 1000 МВт, разъяснили в пресс-службе энергетической компании KEGOC.

В дальнейшем режим "Авария" будет вводиться только при угрозе нарушения надежной работы единой электроэнергетической системы, которая возникает при аварийных перегрузах на межгосударственных и межрегиональных линиях электропередачи", - говорится в информации.


Ранее сообщалось, что в Казахстане ограничили потребление электроэнергии для некоторых крупных предприятий.  
 

новости по теме

Китайская авиакомпания запускает рейсы между Алматы и Сианем

16.12.2022, 14:07 41
Китайская авиакомпания запускает рейсы между Алматы и Сианем
Фото: Depositphotos
Перелеты будут выполняться с 23 декабря с частотой 1 рейс в неделю по пятницам на воздушных судах типа Б-738
Астана. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках проводимой работы по дальнейшему возобновлению и открытию международного сообщения, Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями КНР проработан вопрос увеличения регулярных пассажирских рейсов между двумя странами с учетом ограничений китайской стороны по количеству частот и пунктам назначений, сообщает пресс-служба КГА.

Начиная с 23 декабря 2022 года китайская авиакомпания China Southern Airlines планирует начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы - Сиань с частотой 1 рейс в неделю по пятницам на воздушных судах типа Б-738.

В ведомстве подчеркнули, что открытие рейса окажет положительное влияние на развитие торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между двумя странами.

Ранее было восстановлено прямое авиасообщение между Алматы и Пекином.
 

Алматинцев предостерегли от покупки несуществующих квартир у очередного застройщика

16.12.2022, 09:56 7131
Алматинцев предостерегли от покупки несуществующих квартир у очередного застройщика
На ЖК не получена предпроектная документация, отсутствует авторский и технический надзор
Алматы. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы строительная компания предлагает квартиры премиум-класса в своем жилом комплексе, однако, по информации городского акимата, застройщик не получил необходимую предпроектную документацию, кроме того, участок для застройки имеет иное целевое назначение.

В Сети распространяются объявления о продаже квартир в ЖК премиум-класса Graff. Застройщик ТОО "Қарағайлы құрылыс" предлагает различные варианты покупки: от наличного расчета до ипотечного кредитования. Однако на ЖК не получена предпроектная документация, отсутствует авторский и технический надзор, целевое назначение земельного участка - для ведения личного подсобного хозяйства", - предупредили в городском акимате.


На сегодня управлением градостроительного контроля инициируется внеплановая проверка в отношении застройщика.

Напоминаем о необходимости перед покупкой недвижимости проверять строящиеся ЖК на наличие полного пакета документов. Сделать это можно по номеру горячей линии управления градостроительного контроля города Алматы +7 (727) 229-81-36", - проинформировали в ведомстве.


Ранее в Алматы по решению суда начали снос незаконно возведенного многоквартирного жилого дома в микрорайоне Нурлытау.

Напомним, акимат Алматы проведет дополнительную экспертизу застроенного склона горы в Медеуском районе.

В Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно. Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы.

Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.

В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.


Аким города подтверждает, что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.

Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.

Президент Казахстана назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы.

Общественники предлагают лишить акимат права отдавать предгорья Алматы под застройку.
 

В Казахстане празднуют День Независимости

16.12.2022, 08:59 9101
В Казахстане празднуют День Независимости
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником
Астана. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 16 декабря, казахстанцы отмечают государственный праздник - День Независимости. День является нерабочим.

В этот день - 16 декабря 1991 года Верховный Совет Казахстана принял закон о независимости и государственном суверенитете республики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с государственным праздником.

16 декабря 1991 года - великая дата в истории нашей страны. Она символизирует воплощенную в реальность мечту предков о суверенном государстве. День Независимости приобрел особый смысл. Наша святая обязанность - чтить память о национальных героях, посвятивших свою жизнь борьбе за свободу народа. Их самоотверженная любовь к Родине - пример для сегодняшнего и будущих поколений", - сказано в поздравлении.


Он подчеркнул, что независимость - это высочайшее достояние и все казахстанцы "обязаны беречь ее как зеницу ока". Священным долгом является защита суверенитета и территориальной целостности страны.

Обращаясь к знаковым событиям в многовековой истории государственности, укрепляя консолидирующие общенациональные ценности, мы тем самым высоко поднимаем знамя нашей Независимости", - сказал глава государства.


Президент обратил внимание, что нынешний год стал переломным для государства. Казахстан столкнулся с беспрецедентными внутренними и внешними вызовами, но благодаря единству и сплоченности уверенно преодолевает все испытания.

Запустив масштабные политические и экономические реформы, страна вступила в новый этап модернизации страны. Успех этих начинаний зависит от каждого казахстанца, сказал Токаев.

Дальнейшее успешное развитие нашего государства - главная задача, стоящая перед нами. Для ее выполнения мы должны упорно трудиться. Только так Казахстан станет сильным государством. От всего сердца поздравляю вас с Днем Независимости! Желаю соотечественникам крепкого здоровья и благополучия! Пусть процветает наш общий дом - Казахстан! Пусть будет вечной наша священная Независимость!" - заключил президент.


Напомним, с этого года День Независимости будет праздноваться только один день - 16 декабря.

16 июня в ходе первого Национального курултая президент Казахстана предложил праздновать этот праздник как День памяти национальных героев.
 

Что должна распознавать видеофиксация на дорогах, установили в Казахстане

15.12.2022, 16:54 30416
Что должна распознавать видеофиксация на дорогах, установили в Казахстане
Стандарт будет введен в действие с 1 июля 2023 года
Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Что должны фиксировать видеокамеры на дорогах, рассказали в Казахстанском институте стандартизации и метрологии.

Соответствующий национальный стандарт утвержден разработчиком.

В национальном стандарте внесено понятие "средняя скорость" - характеристика, равная отношению длины контролируемого участка ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка. Стандарт будет введен в действие с 1 июля 2023 года. После этого появится возможность прописать это понятие в правилах дорожного движения и Административном кодексе", - подчеркнули в Казстандарте.


Также в стандарте прописано, что камеры фото- и видеофиксации должны распознавать:

  1. Проезд без совершения административного правонарушения.
  2. Нарушение установленного скоростного режима: превышение установленной скорости движения; управление велосипедами, мопедами, тракторами и самоходными машинами, а также иными транспортными средствами, скорость которых по технической характеристике или их состоянию менее 40 км/ч.
  3. Нарушение установленных правил стоянки или остановки транспортных средств; несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части автомобильной дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств.
  4. Движение по обочине (движение транспортного средства без перестроения).
  5. Движение транспортного средства по тротуарам, пешеходным переходам, велосипедным полосам движения.
  6. Движение по полосе для маршрутных транспортных средств (в попутном направлении) или остановка на указанной полосе.
  7. Выезд на полосу встречного движения.
  8. Выезд на трамвайные пути встречного направления.
  9. Движение во встречном направлении по автомобильной дороге с односторонним движением.
  10.  Разворот, поворот налево, движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены.
  11.  Нарушение требований дорожных знаков и дорожной разметки (за исключением вышеназванных случаев).
  12.  Проезд на запрещающий сигнал светофора, в том числе на регулируемом пешеходном переходе, выезд на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале светофора.
  13.  Невыполнение требования об остановке перед стоп-линией при запрещающем сигнале светофора.
  14.  Выезд на перекресток или пересечение проезжей части автомобильной дороги в случае возникновения затора с фактом дорожно-транспортного происшествия.
  15.  Невыполнение требования уступить дорогу пешеходам с фактом дорожно-транспортного происшествия.
 

В Усть-Каменогорске за тридцать часов осадков образовался метровый слой снега

15.12.2022, 09:44 38796
В Усть-Каменогорске за тридцать часов осадков образовался метровый слой снега
Фото: Кадр с видео
Очищены центральные улицы, а на второстепенных машинам сложно разъехаться
Усть-Каменогорск. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Впервые за последние шесть лет в Усть-Каменогорске снег шел 30 часов подряд, в результате высота снежного покрова в городе превысила один метр.

В Усть-Каменогорске с последствиями длительного снегопада борются более 200 коммунальных работников.

Все основные магистрали, по которым ходят маршруты автобусов, все открыты, на утро вышло 207 единиц автобусного состава. С непогодой мы справляемся. Работы будут продолжены до полной очистки города", - сказал заместитель акима города Денис Федченко.



По информации телеканала "Астана", очищены центральные улицы, а на второстепенных машинам сложно разъехаться.

Сейчас снег прекратился, и уже ночью столбики термометра опустятся до -34 градусов. Причем морозы продлятся все праздничные дни, а уже на следующей неделе регион опять окажется во власти двухдневного снегопада", - говорится в репортаже.


 

В Восточно-Казахстанской области пожарные испытали пиротехнику

14.12.2022, 14:36 60481
В Восточно-Казахстанской области пожарные испытали пиротехнику
Фото: ДЧС ВКО
Серьезным ожогом закончится попытка дотронуться до бенгальского огня, который только что сгорел
Усть-Каменогорск. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области провели новогодний эксперимент, используя бенгальские огни и петарды, показали, как опасно нарушать меры безопасности, информирует пресс-служба департамента.

Сначала специалисты проверили, как быстро может загореться ковер.

Искры от бенгальского огня, попав на изделие, моментально оплавили ковер. Если вовремя этого не заметить, то, казалось бы, небольшой "огонек" вполне может довести ситуацию до пожара", - отметили в ДЧС.


С линолеумом процесс возгорания дольше, но при длительном тлении пожар очевиден.

Искры, от бенгальских огней холодные, их температуру выдерживает даже рука. Но до красна может разогреться сам стержень бенгальского огню. То есть на линолеум может упасть стержень не остывший, в этом случае он может прожечь линолеум, и даже насквозь", - заявил специалисты ДЧС ВКО.


В пресс-службе подчеркнули, что искры бенгальских огней имеют маленькую зажигательную способность, но все же нельзя сказать, что они вовсе не представляют опасности.

Лучше не подносить эти огни к легковоспламеняющимся материалам - елке, вате, мишуре. А некачественные изделия могут даже стать причиной пожара. Бывает, например, что со стержня откалываются куски горящего шлака. Или температура горения выше предусмотренной ГОСТом, и из-за этого сильно нагревается пруток. Если такой огонек держит ребенок, он может обжечься и бросить его на горючий ковер", - сообщил начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Нуржан Омиржанов.


Также серьезным ожогом закончится попытка дотронуться до бенгальского огня, который только что сгорел.

С помощью детской игрушки, которую буквально разорвало на части от воздействия пиротехники, спасатели наглядно показали, как опасно не соблюдать инструкцию, применять несертифицированные фейерверки.

Основу петард представляют взрывоопасные смеси горючих веществ и окислителей. Поэтому эта продукция требует особого внимания при обращении. Большинство пиротехнических изделий имеет длинный тонкий фитиль, который горит со скоростью 3-5 миллиметров в секунду. Радиус опасной зоны 60 метров, опасны и так называемые бомбочки, и бенгальские огни, температура стержня достигает до 2 тысяч градусов, особенно опасно, если попадают искры на ковер, это мы тоже наглядно показали в эксперименте", - прокомментировали специалисты ДЧС ВКО.


Отмечается, что поражающим фактором при пожаре является едкий дым, именно он приводит к несчастным случаям при пожаре.

Спасатели ДЧС ВКО в целях безопасности советуют при эксплуатации пиротехники соблюдать следующие правила:

  • изучать инструкцию;
  • ни в коем случае не продавать фейерверки детям;
  • правильно выбрать место для фейерверка. Это должна быть большая открытая площадка или поляна, свободная от деревьев. В радиусе 50 метров не должно быть сооружений, стоянок, зданий и других пожароопасных объектов;
  • лучше прислушаться к рекомендациям пожарных и отказаться от использования бенгальских огней в помещении. Бенгальские огни вместе с ракетами и петардами лучше всего закрепить в земле или в снегу и потом поджечь, любуясь зрелищем с безопасного расстояния. За детьми, добравшимися до бенгальских огней, взрослым лучше проследить. Иначе огонь может оказаться и на диване, и на мягкой игрушке, и на подушке - большой трагедии будет избежать непросто;
  • запрещено запускать фейерверк и при сильном ветре;
  • категорически запрещается бросать петарды в людей, животных, бросать в автомобили;
  • несработавшие элементы и изделия залейте водой.


Ранее сообщалось, что в прошлом году власти мегаполисов отказались от новогодних фейерверков.

Пиротехника - это опасное средство, которое наряду с праздничным фейерверком может привести не только к возникновению пожара, но, что еще страшнее, нанести серьезный вред здоровью человека, нанести увечья", - сообщил руководитель управления государственного пожарного контроля ДЧС Нур-Султана Еркын Отаргалымулы.


В 2009 году правительство РК приняло постановление "Об утверждении технического регламента "Требования к безопасности пиротехнических составов и содержащих их изделий".

Как отмечается в техрегламенте, пиротехнические изделия могут быть поставлены на рынок и реализованы только в том случае, если они соответствуют требованиям настоящего технического регламента и исключают причинение вреда жизни, здоровью человека и окружающей среде.
 

Не было вселенской катастрофы - Скляр о ситуации в Экибастузе

14.12.2022, 14:15 61576
В Экибастузе 79 домов подключили в первый же день и по 70 домам велась работа
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр в кулуарах правительства заявил, что в Экибастузе не было вселенской катастрофы, поскольку без тепла остались только три микрорайона.

Такой вселенской катастрофы, чтобы весь город замерз, не было. И слова "замерзающий Экибастуз" относятся к трем микрорайонам. Да, это очень много - 5100 квартир, 13 тысяч жильцов. В течение 7-10 дней в разный период 149 домов отключили сразу же во время аварии. 79 домов подключили в первый же день и по 70 домам велась работа", - заявил он.


Он также сообщил, что в период ликвидации ЧС находился в городе.

Я обошел, наверное, сотни квартир. Штаб находился на ТЭЦ. Я выполнял свои обязанности так, как считал нужным. С раннего утра до поздней ночи. Работал не я один, работал целый штаб, куда входили руководители крупнейших градообразующих предприятий Экибастуза", - добавил Роман Скляр.


Как сообщалось ранее, в конце ноября произошла авария на теплосетях в Экибастузе, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы.

Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занимается специальная комиссия.

Позже первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это, в свою очередь, привело к остановке котлов.

Как стало известно, оставшимся без тепла экибастузцам не будут выставлять счета за отопление. Пострадавшим от ЧП в Экибастузе предпринимателям возместят ущерб.

Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин заявил, что к аварии на ТЭЦ Экибастуза привела тарифная политика.

В ответ на заявление министра депутат Айкын Конуров заявил, что произошедшее в Экибастузе нельзя назвать аварией.

Это отказ всей системы, который был делом времени", - заявил в своем депзапросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова мажилисмен.


На расширенном заседании правительства с участием президента Касым-Жомарта Токаева заместитель премьер-министра Роман Скляр назвал аварию на теплосетях Экибастуза крупнейшей за всю историю города. По словам Скляра, в первые часы аварии было 70 прорывов, из них 15 - крупные.

Череда аварий в Петропавловске, Темиртау, Степногорске, Балхаше, Караганде, Актобе и Риддере не привела к должной реакции со стороны акимов, министров и, самое главное, собственников, заявил, выступая на расширенном заседании правительства, президент Касым-Жомарт Токаев.
 

Депутат предложил предоставить казахстанцам возможность погашать кредиты за счет накоплений ЕНПФ

14.12.2022, 14:00 62056
Депутат предложил предоставить казахстанцам возможность погашать кредиты за счет накоплений ЕНПФ
До 1,5 млн казахстанцев не могут обслуживать свои кредиты
Астана. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат Аманжан Жамалов, озвучивая запрос на заседании мажилиса, предложил предоставить казахстанцам возможность погашать кредиты за счет накоплений ЕНПФ.

После моего депутатского запроса ЕНПФ опубликовал пресс-релиз от том, что с 2014 года накопленная доходность пенсионных активов составила 119,5% при инфляции 115,2%. И это преподносится как достижение и успех. Для понимания абсурдности этих доводов напомню, что с 2014 года курс доллара по отношению к тенге вырос в 3 раза! Проще говоря, вложившись просто в валюту, можно было заработать в 3 раза больше, чем в ЕНПФ", - заявил депутат.


По его словам, за последние 12 месяцев доходность ЕНПФ не превышает 6%. При этом продовольственная инфляция за тот же период превысила 24%.

На сегодняшний день граждане теряют с ЕНПФ, нежели зарабатывают. Считаю, что вопиющая неэффективность и непрозрачность ЕНПФ требует проведения отдельных парламентских слушаний, но для этого новой аудиторской палате необходимо провести срочный независимый аудит расходов ЕНПФ, а также ревизию активов и инвестиционного портфеля. На фоне своей неэффективности ЕНПФ всячески сопротивляется тому, чтобы граждане могли использовать свои пенсионные накопления", - отметил Аманжан Жамалов.


Он заявил, что в прошлом году ЕНПФ пролоббировал неадекватное повышение порогов достаточности пенсионных накоплений в среднем от 64 до 83%.

23 ноября текущего года я просил правительство и ЕНПФ пересчитать и снизить пороги, чтобы тысячи граждан в это тяжелое время снова смогли использовать свои пенсионные накопления. А 29 ноября ЕНПФ опубликовал новые пороги достаточности на 2023 год, которые выше текущих на 4-8%! То есть своим решением ЕНПФ полностью обнулил самую популярную за последние годы экономическую реформу. Нам уже не следует ожидать, что ЕНПФ решит наши проблемы. Похоже, ЕНПФ и есть наша основная проблема", - подчеркнул депутат.


По данным Агентства по финрегулированию, до 1,5 млн казахстанцев не могут обслуживать свои кредиты.

В то же самое время пенсионные накопления обесцениваются и лежат мертвым грузом. Считаю, что в качестве социальной меры возможно предоставить гражданам право использовать свои накопления: на погашение любых кредитов; на оплату лечения; на оплату долгов по коммунальным услугам; на обучение детей и другие жизненные важные потребности в размере до 30% от пенсионных накоплений, но не более 1 млн тенге. Эти вливания незначительно повлияют на инфляцию, поскольку будут целевыми", - сообщил Аманжан Жамалов.


Он подчеркнул, что такое решение станет для людей хорошей поддержкой. По предварительным оценкам, на этот уйдет примерно 3,5 трлн тенге.

Совет по экономике при партии AMANAT готов предоставить соответствующие расчеты. Также на расширенном заседании правительства президент страны поручил расширить права вкладчиков ЕНПФ по передаче до 50% своих пенсионных накоплений в частное управление. Это давно ожидаемое в обществе решение", - заявил депутат.


Он отметил, что именно отсутствие здоровой конкуренции привело к появлению в Казахстане "второсортного" ЕНПФ.

Но в данном случае надо быть весьма осторожными. Пенсионные деньги - это специфические деньги. Их основное назначение - социальная защита населения в старости. И чтобы конкуренция не нанесла вреда их назначению, она должна осуществляться строго в границах установленных правил. И основная задача теперь у правительства, Нацбанка и Агентства по финрегулированию - разработать эти правила", - добавил депутат.


Ранее сообщалось, что в Казахстане 1,4 млн человек имеют просроченные кредиты.
 

 

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      После аварии на приватизированных теплосетях в городах Казахстана президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны. Считаете ли Вы, что подобные меры буду эффективны?

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