09.06.2024, 18:16 42776
В Китае археологи нашли саркофаг с сокровищами
В предполагаемой гробнице сына первого императора Китая нашли 16 тонн сокровищ
Фото: wikipedia.org
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Пекин. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Китае археологи нашли 16-тонный саркофаг с сокровищами в мавзолее первого императора Китая Цинь Шихуанди.
В гробу обнаружили очень богатые погребальные принадлежности, включая оружие, доспехи, нефрит, пару золотых и серебряных верблюдов, набор кухонной утвари и шесть тысяч бронзовых монет", - сообщает РИА Новости со ссылкой на Arkeonews.
Отмечается, что гробница находится на глубине 16 метров. Она может принадлежать сыну Цинь Шихуанди принцу Гао или другим наследникам.
Подчеркивается, что Гао считается легендарной фигурой, сведения о нем сохранились лишь в исторической саге, написанной в 85-м году до нашей эры.
Ранее в Казахстане археологи обнаружили самое древнее захоронение человека.
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10.06.2024, 16:03 2236
В Алматы растет число дорожных аварий с участием самокатов
С начала года с участием самокатов зарегистрировано 38 ДТП, 42 человека получили травмы
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Алматы. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года в Алматы к ответственности привлечены свыше 7,5 тысяч водителей электросамокатов за нарушение ПДД.
По словам начальника управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серика Шумаева, в городе курсирует свыше 50 тысяч единиц электросамокатов.
С начала года с участием самокатов зарегистрировано 38 ДТП, 42 человека получили травмы, к счастью, погибших нет. Принимаемые Министерством внутренних дел меры позволили несколько стабилизировать ситуацию с эксплуатацией самокатов (...) Однако трагедии продолжаются. Статистика вызывает обоснованную обеспокоенность и тревогу. Пользователи самокатов - одна из уязвимых категорий участников дорожного движения", - цитирует Шумаева Polisia.kz.
Cпикер проинформировал, что с начала года к административной ответственности привлечены свыше 7,5 тысяч самокатчиков, которые зачастую двигались посреди проезжей части, игнорировали требования об обязательном наличии средств индивидуальной защиты, допускали к управлению самокатами несовершеннолетних.
Я убедительно прошу участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД. Родителям надо осознавать полную ответственность за безопасность своего ребенка: не проявляйте преступное безразличие, защитите свое чадо, на своем примере научите чтить закон (...) В случае нарушения одного из правил, правонарушители привлекаются к административной ответственности по двум статьям административного законодательства: по статьям КоАП РК "Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов" и "Нарушения иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения", - добавил глава управления.
10.06.2024, 14:09 5896
Пятерых должностных лиц "Казводхоза" привлекли к ответственности по итогам аудита
Исполняющий обязанности генерального директора "Казводхоза" освобожден от должности
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Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам проверок, проведенных Высшей аудиторской палатой и Министерством водных ресурсов и ирригации, к дисциплинарной ответственности привлечены пятеро руководящих работников "Казводхоза", допустивших нарушения законодательства, сообщили в пресс-службе министерства.
По информации Министерства водных ресурсов, на момент завершения проверок исполняющий обязанности генерального директора "Казводхоза" освобожден от должности.
К ответственности также привлечены начальник отдела реализации проектов, начальник отдела эксплуатации гидротехнических сооружений, директор филиала по области Жетісу, главный инженер филиала по области Жетісу и директор Актюбинского филиала.
Привлечение к ответственности руководящих работников "Казводхоза" входит в компетенцию комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации. Информация о привлеченных к ответственности работниках направлена в Высшую аудиторскую палату", - отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.
Напомним, в декабре прошлого года бывшая на тот монет руководителем ВАП Наталья Годунова на заседании в мажилисе сообщила, что, несмотря на неготовность гидротехнических сооружений, с 2009 года "Казводхоз" реализует проект по разработке и внедрению единой информационной автоматизированной системы управления водными ресурсами стоимостью 422 млн тенге. Она подчеркнула, что к этой системе планировали подключить порядка шести тысяч сооружений.
На момент проведения аудита в мае 2023 года, то есть через 14 лет, доля автоматизированных гидротехнических сооружений составила 2%, или 118 объектов. Из них работающая информационная система имеется лишь на 47. То есть фактически автоматизировано менее 1%, а интеграции с самим "Казводхозом" пока нет вообще", - рассказала она.
После замечаний ВАП в отношении "Казводхоза" была инициирована проверка.
10.06.2024, 12:17 10041
Летняя Kaspi Жұма пройдет 21,22 и 23 июня
Фото: Kaspi.kz
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Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - С 21 по 23 июня в Казахстане вновь пройдет любимый казахстанцами праздник выгодных покупок Kaspi Жұма от Kaspi.kz.
Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:
Лето - активный сезон для каждого из нас. Наши любимые клиенты делают дома ремонт, благоустраивают дачу, занимаются спортом и ездят всей семьей и с друзьями в отпуск. Именно поэтому мы решили провести Kaspi Жұма летом. В празднике традиционно примут участие ведущие казахстанские и международные бренды, а также лучшие магазины по всей стране. Желаем нашим любимым клиентам выгодных покупок, а партнерам - отличных продаж!"
Дачные бассейны, мангалы, посуду, велосипеды и ролики, выгодные туры на лучшие курорты, а также строительные товары, бытовую технику, электронику, одежду, обувь, украшения и многое другое можно приобрести на Kaspi Жұма в самых популярных магазинах страны и в интернет-магазине на Kaspi.kz. Покупателям доставят покупки бесплатно до двери или в ближайший Kaspi Postomat.
В празднике примут участие десятки тысяч компаний малого и среднего бизнеса, а также ведущие казахстанские и мировые бренды, такие как Adidas, ADILI, Alina Group, Alser, EuroMebel, EVRIKA, Intertop, Invictus, Казахювелир, Kari, KIMEX, Комфорт, Мечта, Mon Amie, Leroy Merlin, Nike, Pandora, Qazaq Republic, RESPECT, Спортмастер, Sulpak, Technodom, Zeta, 1Fit, 12 МЕСЯЦЕВ и многие другие.
В каждой Kaspi Жұма принимают участие все больше казахстанских предпринимателей-партнеров Kaspi.kz. Для отечественных компаний это возможность в несколько раз увеличить свои продажи, развиваться и создавать новые рабочие места.
09.06.2024, 20:21 38141
Петиция против пропаганды ЛГБТ в Казахстане собрала 50 тысяч подписей
Фото: depositphotos
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Астана. 9 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Петиция против пропаганды ЛГБТ в Казахстане собрала необходимые для рассмотрения 50 тысяч подписей, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации РК.
На официальном портале E-Petition.kz, опубликованная петиция "Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК!", собрала необходимое количество подписей для официального рассмотрения", - проинформировали в ведомстве.
Подчеркивается, что срок рассмотрения петиции составляет до 40 рабочих дней с момента ее регистрации.
Министерство культуры и информации РК организует деятельность рабочей группы, включающей представителей заинтересованных сторон, государственных органов и общественных объединений. Процесс рассмотрения петиции будет проходить в соответствии с требованиями законодательства", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Казахстане появилась петиция "Народ РК против утильсбора и первичной регистрации". Она собрала свыше 50 тысяч подписей. Авторы петиции требуют снизить ставки утильсбора на легковые автомобили (категория М1) до 100 тысяч тенге и на остальные категории автотранспорта до 0 тенге, полностью отменить утильсбор на сельхозтехнику и снизить ставки за первичную регистрацию автотранспорта до 0,25 МРП.
О петиции против утильсбора высказался спикер сената Маулен Ашимбаев. По его мнению, общественность недостаточно информирована в вопросе, на что используются собранные от утильсбора деньги.
Также в Казахстане собрала необходимое количество подписей еще одна петиция - об отмене единого часового пояса.
Авторы петиции отмечали, что жители стали испытывать физический и психологический дискомфорт из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, что привело к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна. Также с переводом времени сократился световой день.
Увеличение продолжительности темного времени суток вынуждает население включать освещение раньше, что приводит к росту потребления электроэнергии и, соответственно, к дополнительным расходам. Счета оплаты за электроэнергию значительно выросли.
08.06.2024, 11:36 94766
В Алматы временно перекроют дорогу от Медеу до Шымбулака
Фото: пресс-служба акимата Алматы
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Алматы. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 9 июня в Алматы на территории КГУ "Государственный региональный природный парк "Медеу" пройдет ежегодная горная гонка Alatau Run - 2024, которая объединяет велогонку и массовые забеги (а также пешие подъемы) по двум дистанциям: Медеу - Горельник, Медеу - Шымбулак, в 3 основных дисциплинах: бег, велосипеды и скандинавская ходьба, сообщает пресс-служба акимата Алматы.
9 июня с 07.30 до 10.30 будет частично перекрыто движение по улице Керей - Жанибек хандар от парковки на прилегающей части ВСК "Медеу" до ГК "Шымбулак".
Расписание перекрытия дорог: 9 июня с 7.30 до 10.30
07.06.2024, 14:53 139791
Алматы лидирует по нарушениям ПДД водителями мопедов
С участием мопедов с начала года совершено 436 аварий
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Алматы. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года за различные нарушения на дороге более 22 тысяч водителей мопедов привлечены к ответственности. Большее количество нарушений совершено в Алматы.
С участием мопедов с начала года совершено 436 аварий. Неаккуратным вождением отличаются и самокатчики. В 2024 году электросамокатчики допустили почти 10 тысяч нарушений. С их участием зарегистрировано 45 ДТП, в том числе пять - по вине водителей самокатов, сообщает Polisia.kz.
Они передвигаются, иногда заставляя пешеходов уворачиваться под свои нетерпеливые сигналы", - отметили в полиции.
Министерство внутренних дел напоминает пользователям этих средств передвижения об опасности неаккуратного вождения, несоблюдении правил поведения на улице и правил движения на дороге.
Напомним, несовершеннолетний на мопеде насмерть сбил ребенка в Атырауской области.
Ранее сообщалось, что мопеды обяжут регистрировать в Казахстане. Водителей приравняют к полноправным участникам дорожного движения.
07.06.2024, 14:09 145766
Дополнительный выходной 17 июня отменили в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 17 июня будет рабочим днем в Казахстане, поскольку духовенство страны определило начало праздника Курбан айт 16 июня, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.
Когда составлялся календарь праздничных и выходных дней на 2024 год, Духовное управление мусульман официально нам сообщило, что Курбан айт будет 17 июня. В связи с тем, что это рабочий день, поэтому планировалось сделать его выходным. Сейчас ДУМК заявило, что Курбан айт выпадает на 16 июня. Религиозные праздники, которые выпадают на выходные дни, не подлежат переносу. Поэтому переноса не будет, так как это и так выходной день", - ответили в Минтруда корреспонденту Kazakhstan Today.
Как пояснили в ДУМК, в исламе святые дни, ночи и месяцы определяются по лунному календарю. Такой год рассчитывается по смене фаз Луны. Новый месяц начинается с появлением новой луны (хилал). Лунный месяц иногда составляет 29 или 30 дней.
Для определения месяца зуль-хиджа 29-го числа месяца зуль-када наблюдается фаза луны. Если на закате наблюдается новолуние, то следующий день считается началом месяца зуль-хиджа. Если погода пасмурная и луны не видно, месяц зуль-када продлевается на 30 дней. Так как 6 июня 2024 года началось новолуние, то месяц зуль-хиджа в этом году начинается 7 июня, а день Арафы выпадет на 15 июня, следовательно Курбан Айт начинается 16 июня", - рассказали в духовном управлении.
07.06.2024, 12:00 147576
Сын погибшего на рабочем месте судьи взыскал с государства 48 млн тенге в Уральске
Суд признал, что смерть судьи наступила при исполнении им служебных обязанностей
Фото: Depositphotos
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Уральск. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Сын погибшего на рабочем месте судьи Уральского городского суда взыскал с государства 48 млн тенге.
Суд №2 принял решение иск удовлетворить и постановил признать, что смерть Губашева Нурлана наступила при исполнении им служебных обязанностей председателя/судьи следственного суда города Уральска. Взыскать с департамента судебной администрации РК по ЗКО в пользу сына покойного 48 миллионов тенге", - сообщает портал "Мой город" со ссылкой на решение суда.
Отмечается, что решение суда вступило в законную силу.
Допрошенные сотрудники следственного суда пояснили, что 10 марта 2023 года в рабочий день в рабочее время во время судебного заседания при рассмотрения материала, судья Губашев удалился для вынесения судебного акта, присев за стол и при изучении нормативно-правовых актов вдруг наклонился на стол и захрипел, затем упал на пол, сразу была вызвана скорая помощь. По приезду врач скорой помощи констатировали его смерть. Также пояснили, что на тот момент в суде была очень большая нагрузка", - подчеркивается в решении.
Напомним, в марте прошлого года умер следственный судья Уральского городского суда. Мужчине внезапно стало плохо прямо на рабочем месте.
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