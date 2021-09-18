В Кокшетау состоялось открытие православного храма

КОКШЕТАУ. 17 СЕНТЯБРЯ - Сегодня в областном центре состоялось торжественное открытие кафедрального собора, сообщает управление внутренней политики региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев поздравил прихожан с открытием храма, отметив, что новый храм стал местом духовного единения, поклонения добру и милосердию тысяч прихожан, архитектурным украшением областного центра.

В нашей области функционируют 82 мечети, 28 православных храмов и одиннадцать католических костелов. За последние годы мы воздвигли костел в городе Щучинске, построили православную церковь в селе Максимовка Сандыктауского района, буквально в начале сентября был заложен камень в ознаменование строительства мечети в селе Родина Целиноградского района на 100 мест. Строятся храмы в городах Есиль, Державинск, Макинск, поселках Шортанды и Шантобе. Данные объекты важны как центры духовного сплочения людей, нравственного воспитания молодежи и укрепления института семьи. Очень символично, что главная мечеть "Науан Хазрет" и кафедральный собор Воскресения Христова расположены вблизи друг друга, что является настоящим олицетворением межконфессионального согласия", - отметил руководитель области.

Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр совершил освящение новопостроенного храма - кафедрального собора, ставшего одной из достопримечательностей города.

К слову, кафедральный собор располагается на новой набережной озера Копа. Храм возведен в традициях русской церковной архитектуры середины XIX столетия по новейшим технологиям с использованием современных качественных материалов.

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