В Комитете охраны общественного здоровья прокомментировали смерть годовалого ребенка в Кокшетау

Нур-Султан. 10 апреля. Kazakhstan Today - В Комитете охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан прокомментировали смерть годовалого ребенка в городе Кокшетау, передает Kazakhstan Today.

Напомним, в ночь с 5 на 6 марта текущего года в 02.18 бригадой скорой медпомощи Кокшетау констатирована биологическая смерть ребенка 2018 года рождения.

В ходе эпидрасследования установлено, что 5 марта текущего года, в 15.50, ребенку проводилась вакцинация - ККП, ОПВ и пневмококковая вакцина в прививочном кабинете ГКП на ПХВ "Городская поликлиника" Кокшетау.

Как отметили в ведомстве, судмедэксперты не связывают смерть ребенка с проведением вакцинации.

"Результаты патологоанатомического вскрытия службой судебно-медицинской экспертизы показали, что причиной смерти ребенка в Кокшетау явилась острая дыхательная недостаточность, развившаяся в результате двусторонней интерстициальной серозно-десквамативной пневмонии. По данным судмедэкспертов данное заболевание развивается в течение длительного времени. То есть интерстициальная пневмония - хроническое воспаление легких, в основном проявляется при длительном воздействии никотина. В данном случае не исключается, что ребенок длительное время находился в помещении, где злоупотребляли курением", - сообщили в пресс-службе КООЗ.

Кроме того, судмедэксперты обнаружили повреждения: "кровоподтек и кровоизлияние в мягкие ткани головы в лобной области слева, давностью от одних до трёх суток до смерти. Ссадины на тыльной поверхности левой и правой кистей давностью менее одних суток до смерти. Кровоподтек на передней поверхности левой голени в верхней трети давностью четверо-пятеро суток до смерти. Все вышеуказанные повреждения образовались от действия тупых твердых предметов либо при ударе о таковые".

В настоящее время территориальным департаментом КООЗ Акмолинской области результаты судмедэкспертизы переданы для получения заключения независимого эксперта, по результатам которого материалы экспертизы будут направлены в управление полиции Кокшетау для принятия процессуального решения.

Перед вакцинацией проведен осмотр ребенка врачом общей практики. Противопоказаний к прививке не выявлено. Бабушкой ребенка дано добровольное информированное согласие на проведение прививок. Вакцинация проведена медицинской сестрой, имеющей разрешение на проведение профилактических прививок. Для прививки использованы вакцины против полиомиелита, производства Франция, пневмококковой инфекции, производства Ирландии, против кори, краснухи и паротита, производства Индии. Все вакцины сертифицированы Всемирной организацией здравоохранения и разрешены к применению в Республике Казахстан. Кроме того, в этот день привито еще 23 ребенка, неблагоприятных реакций на прививку ни у кого не наблюдалось", - проинформировали в комитете.

В КООЗ отметили, что на введение живых вакцин (ККП, ОПВ) поствакцинальные реакции могут развиться в виде кратковременного повышения температуры тела, отека в месте введения вакцины, появления сыпи, которые возникают на пятые-шестые сутки после вакцинации. На введение пневмококковой вакцины может развиться повышение температуры тела, отек в месте введения вакцины в первые трое суток.

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