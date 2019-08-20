В Костанае состоялась премьера полнометражной художественной киноленты местных авторов

Костанай. 19 августа. Kazakhstan Today - В Костанае на суд зрителей представили полнометражную художественную киноленту местных авторов - драму "Кім кіналі?" (Кто виноват?), передает корреспондент Kazakhstan Today.

Картина повествует о последних днях пожилой женщины, оставленной своими детьми в связи с обстоятельствами современной жизни.

Во-первых, фильм снят по мотивам драмы Акылбека Шаяхмета, который уже ставится на сцене нашего казахского театра. Это говорит о том, что, в принципе, сама идея принята зрителями: тема современной жизни, семейных ценностей. Другой вопрос - по художественной подаче фильма. Над этим еще стоит поработать. Тем не менее, я считаю, сделан большой шаг, и он оправдан", - прокомментировал премьерный показ руководитель управления культуры Костанайской области Ерлан Калмаков.

Фильм без бюджета как такового по мотивам пьесы местного автора Акылбека Шаяхметова сняла инициативная группа. Дебютировал в роли режиссера Есбол Жатканов, сценаристом выступил актер костанайского драматического театра Алимхан Мырзахан. В ролях заняты актеры местных театров: Улжибек Сейдалина, Нурлан Байшин, Назира Бекболаткызы, Конысбек Бегайдаров, Алимхан Мырзахан и другие. В эпизодах задействованы любители, а массовые сцены снимали в режиме документального кино, без постановки. Фильм снят на казахском и русском языках, он сопровождается русскими субтитрами.

Итог своей работы авторы показали на экране кинотеатра "Арман 3D". Далее картину намерены разместить на сервисе Youtube. Главный режиссер Есбол Жатканов и главная героиня Улжибек Сейдалина за работу над фильмом отмечены грамотами акима области.

Фильм задал тон к тому, чтобы в последующем на костанайской земле еще снимались полные метры. Мы со своей стороны готовы оказать всяческую поддержку. Финансовые вопросы сегодня уже к большому счастью регулируются Министерством культуры и спорта. В этом году принят закон "О кино", который предполагает финансирование стартап проектов, молодежных инициатив - софинансирование со стороны государства. При вложении 30% самих инициаторов, 70% - поддерживается государством", - отметил Калмаков.

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