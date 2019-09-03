В Костанае торжественно открыли новую школу

Костанай. 1 сентября. Kazakhstan Today - В День знаний в микрорайоне Аэропорт Костаная состоялось торжественное открытие новой средней школы №29 отдела образования акимата города на 900 мест со смешанным языком обучения, передает Kazakhstan Today.

Эта школа уникальная! Она имеет уникальный проект. Здесь две библиотеки с читальными залами, два спортзала с душевыми кабинами, столовая на 320 посадочных мест. Но самое главное - здесь много сделано для инклюзивного образования. Для наших особых детей построен в школе лифт, есть пандус, специальная мебель. Созданы все условия, чтобы такие дети получали качественное образование. Плюс будет создан мини-центр на 75 мест с полным днем пребывания. По сути, это будет детский сад для этой школы. Сегодня в школу набрано 7 первых классов, идут учиться более 150 первоклассников", - сообщил на церемонии открытия школы заместитель акима Костанайской области Марат Жундубаев.

На строительство новой школы было затрачено свыше 1,7 млрд тенге. Проект выполнила местная строительная организация ТОО "Сыл". Его руководитель Гагик Овнанян на церемонии открытия школы передал символический ключ от школы директору учебного заведения.

Как сообщил Марат Жундубаев, в Костанайской области в общей сложности работают 503 школы. За последние 10 лет в регионе построено 13 школ, потрачено около 10 млрд тенге. В этом году начато строительство двух школ.

Школа строится в Аулиекольском районе, село Аманкарагай, с государственным языком обучения на 320 мест, в следующем году будем сдавать, и школа в микрорайоне Юбилейный на 1200 мест, которая будет сдана в 2021 году. Эта школа будет самая большая и в целом в области", - сообщил М. Жундубаев.

Как сообщил руководитель управления образования Василий Цымбалюк, более чем для 105 тысяч школьников Костанайской области сегодня начался новый учебный год, а свыше 13 400 первоклассников впервые переступят порог школы.

По данным управлении образования, 1 сентября во всех школах области прошли торжественные линейки и единый Урок гражданственности и патриотизма по теме "Саналы урпак - жаркын болашак". В свою очередь, полицейские провели уроки безопасности. В игровой форме и в форме классных часов детям и взрослым рассказывали о важности соблюдения правил дорожного движения. Мероприятие проходит в рамках профилактической акции "Внимание, дети!", которая начата на территории страны с 1 сентября и продлится до 30 сентября.

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