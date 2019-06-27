В Костанайской и Кызылординской областях снова ожидается гроза, в Туркестанской - 42 градуса жары

Алматы. 26 июня. Kazakhstan Today - "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Костанайской, Кызылординской и Туркестанской областях, передает Kazakhstan Today.

27 июня в Костанайской области ожидаются местами гроза, ветер северный, северо-восточный, 15-20 метров в секунду, днем местами град. Вероятность шторма составляет 90-95%, сообщают синоптики.

Утром и днем 27 июня в Кызылординской области местами также ожидается гроза, шквал, ветер северный, северо-восточный, местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

Днем 27 июня в Туркестанской области на большей части сохраняется сильная жара, 42 градуса. Вероятность шторма - 95-100%", - отмечается в сообщении.

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