В Костанайской области убивший зятя чемпион мира по боксу освобожден от уголовной ответственности

Сегодня в Специализированном суде по уголовным делам Костанайской области состоялось оглашение постановления о применении принудительных мер медицинского характера в отношении чемпиона мира по боксу Аслана Муканова. Трагедия произошла 11 июля 2019 года в поселке Алтын дала. Аслан Муканов совершил убийство мужа своей сестры, 32-летнего Серика Пшенбаева ", - пишет портал " Алау ".

Сообщается, что Аслан Муканов признан невменяемым. Он освобожден от уголовной ответственности. Ему назначены принудительные меры медицинского характера.

Он отправится на лечение в клинику в Талгарском районе Алматинской области.

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