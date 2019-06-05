В Кызылординской области ожидаются ветер и пыльная буря, в Костанайской и ВКО - гроза

Нур-Султан. 4 июня. Kazakhstan Today - В Кызылординской области ожидаются ветер и пыльная буря, в Костанайской и Восточно-Казахстанской областях вероятные ветер, дождь и гроза, передает Kazakhstan Today.

5 июня утром и днем в Кызылординской области местами ожидается ветер северный, северо-восточный, до 15-20, порывы до 23 метров в секунду. Днем местами пыльная буря", - говорится в штормовом предупреждении "Казгидромета".

Также 5 июня в Костанайской области ожидаются местами гроза, град и ветер северо-западный с порывами до 15-20 метров в секунду. В Костанае - гроза, ветер северо-западный, с порывами до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области в среду днем местами ожидается сильный дождь, местами гроза. Днем местами возможны град и шквал. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, местами до 15-20, днем порывы до 25 метров в секунду. В Усть-Каменогорске утром и днем ожидается гроза, возможен град, ветер юго-восточный, с порывами до 15-20 метров в секунду. В Семее - гроза, днем возможен град. Ветер юго-восточный, с переходом на юго-западный, с порывами до 15-20 метров в секунду.

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