Москва. 4 января. Kazakhstan Today - В Магнитогорске завершили поисково-спасательную операцию на месте обрушения части дома, передает Kazakhstan Today.





Промежуточные итоги операции в ходе общения с прессой подвел первый заместитель Министра МЧС России генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян.





Мы извлекли последнее тело и гарантируем, что больше в здании погибших людей нет. Поэтому поисково-спасательная операция заканчивается и переходит в стадию инженерно-строительную. Операция стала уникальной из-за повышенных рисков для людей, которые участвовали в ней", - цитирует Чуприяна сайт МЧС России.





Федеральная группировка МЧС убывает в пункты постоянной дислокации. С использованием специальной высотной техники из полуразрушенных квартир седьмого подъезда многоэтажки в первые часы после трагедии были спасены 18 человек, еще шесть человек, том числе двоих детей сотрудники МЧС спасли в ходе дальнейшей операции уже непосредственно при разборе завала.





Осуществлялась круглосуточная работа психологической службы с пострадавшими и их родственниками. Дистанционная информационно-психологическая поддержка оказана в более чем в 2800 случаях.





По данным ведомства, в районе ЧС была создана группировка в составе более 900 человек и 200 единиц техники. С места происшествия было вывезено порядка 2 тыс. кубических метров материалов.





Поисково-спасательная операция в Магнитогорске завершена. По данным СМИ, в инциденте погибли 39 человек.





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