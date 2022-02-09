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В Мангистауской области врачам удалось спасти девочку, упавшую со второго этажа

08.02.2022, 19:02 23836
Фото: пресс-службы больницы
АКТАУ. 8 ФЕВРАЛЯ -10-летняя девочка, выпавшая со второго этажа, была доставлена в Мангистаускую областную детскую больницу 6 февраля, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
После полного обследования врачи диагностировали у девочки: сотрясение головного мозга, перелом обеих костей предплечья, травму почки (разрыв правой почки), сообщает "Лада". 
 
На следующий день врачи провели успешную операцию по удалению правой почки.
 
На данный момент состояние пострадавшей медики оценивают как как стабильное, хотя она всё еще находится в тяжелом состоянии.
 

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Штормовое предупреждение объявили в девяти областях

08.02.2022, 21:19 19121
НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ - Непогода ждет жителей Алматы, Шымкента, Нур-Султана, Алматинской, Костанайской, Акмолинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской, Павлодарской и Карагандинской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 9 февраля на юге и востоке Алматинской области ожидаются туман, гололед. 
 
В Алматы 9 февраля временами ожидаются туман, гололед.
 
9 февраля на севере и востоке Костанайской области ожидается туман. Ночью на востоке области низовая метель. Ветер юго-восточный, ночью на востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
9 февраля на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. 
 
В Нур-Султане 9 февраля временами ожидается туман.
 
9 февраля на севере и в центре Кызылординской области ожидается туман. 
 
Днем 9 февраля на юго-западе, западе Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. На севере, востоке, в центре области туман. Ветер юго-восточный, днем на западе, северо-западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду. 
 
9 февраля на севере и юго-востоке Актюбинской области ожидается туман. 
 
9 февраля на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. 
 
В Шымкенте ночью и утром 9 февраля ожидается туман. 
 
9 февраля на западе, севере Павлодарской области ожидается туман. 
 
9 февраля на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. 
 

В Талдыкоргане реализатора газа могут оштрафовать на 1,2 млн тенге за превышение цен

08.02.2022, 16:10 30756
В Талдыкоргане реализатора газа могут оштрафовать на 1,2 млн тенге за превышение цен
ТАЛДЫКОРГАН. 8 ФЕВРАЛЯ - Департамент комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК Алматинской области провел внеплановую проверку в отношении субъекта общественно значимого рынка ТОО "Тавиди". Поводом стали обращение жителей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе проверки установлено, что ТОО "Тавиди" за ноябрь и декабрь месяца 2021 года выставлял потребителям Талдыкоргана счета оплаты на услуги розничной реализации сжиженного газа через газгольдеры по сумме 650 тенге за кубометр, тогда как антимонопольный департамент установил цену в размере 450 тенге за кубометр", - сообщили в департменте. 

 
По результатам проверки в отношении ТОО "Тавиди" возбуждено дело об административном правонарушении по статье 167 (Несоблюдение субъектом общественно значимого рынка порядка ценообразования). Недобросовестного реализатора газа могут оштрафовать на сумму 1 225 200 тенге. 
 

Поставщику предписано вернуть доход, полученный в результате необоснованного превышения предельной цены, напрямую потребителям не позднее 30 календарных дней со дня получения предписания. Либо снизить предельные цены на предстоящий период в соответствии с порядком ценообразования на общественно значимых рынках в случае невозможности установления полного перечня потребителей", - заявили в ведомстве.

 

В Павлодаре раздетого ребенка в детсаду на 40 минут заперли в прохладной комнате

08.02.2022, 15:42 32741
В Павлодаре раздетого ребенка в детсаду на 40 минут заперли в прохладной комнате
ПАВЛОДАР. 8 ФЕВРАЛЯ - В частном детском саду Павлодара Zerek Bala ребенка без одежды и обуви более 40 минут держали запертым в прохладном помещении. Родители узнали об этом благодаря камерам наблюдения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Видео и жалоба мамы девочки на действия воспитателя младшей группы "Балдырган" появилось в социальной сети. В детсаду имел место факт отравления воспитанников, и чтобы узнать, как это произошло, просматривались камеры видеонаблюдения в группе. Оказалось, что нарушений было много, пишет Pavlodarnews.kz.
 
На размещенном в Instagram видео женщина в белой косынке ставит голую и босую девочку на пол и, взяв за руку, ведет в другое помещение, предположительно, раздевалку.
 
На другом видео нянечка ест, дверь в комнату, куда завели раздетую девочку, закрыта. Всё это время в игровой находятся несколько детей и воспитатель.
 

3 февраля мою дочь в возрасте 1 год 10 месяцев закрыли голую в прохладной комнате на 42 минуты, после сами пошли кушать. Учредитель садика и заведующая не могли объяснить поведение воспитателя и нянечки, почему они так сделали, сказав, что она беременна. Ещё нянечка до этого мою дочь дерганула с кровати за одну руку… Ни воспитатель, ни нянечка так и не ответили на мой вопрос", - пишет родительница ребенка.

 
Женщина обратилась с жалобой в отдел образования Павлодара, где пояснили, что детский сад Zerek Bala - частный, учредителя известили по данному факту.
 

Аналогичная жалоба находится в городской прокуратуре. Идут разбирательства. Вопрос на контроле. По итогам проверки будем принимать меры", - уточнили в отделе образования.

 
Детский сад находится в доверительном управлении ТОО "Заман Альянс". По словам заместителя директора организации Каната Каймулдина, воспитателя уволили по отрицательным мотивам, беременной нянечке объявили строгий выговор.
 

Насколько я знаю, мама ребенка обратилась в прокуратуру с заявлением на воспитателя и нянечку", - уточнил Канат Каймулдин.

 

Синоптики прогнозируют осадки в большинстве регионов Казахстана

08.02.2022, 08:22 50131
Синоптики прогнозируют осадки в большинстве регионов Казахстана
НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ - В большинстве регионов Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На юге и юго-востоке республики - осадки в виде дождя и снега. Местами ожидаются гололед, туман, на севере и востоке усиление ветра, сообщает РГП "Казгидромет".
 
В Акмолинской области на западе и юге ожидается низовая метель; на западе усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юго-западе Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель; на западе и востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юго-западе, западе и севере Северо-Казахстанской и на юге Костанайской областей ожидается низовая метель; на севере Костанайской области  туман. 
 
На юге и востоке Алматинской, на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской, на западе и в центре Атырауской, на севере и в центре Кызылординской, ночью на северо-востоке Мангистауской областей ожидается туман, гололед. 
 
Ночью на юго-западе, днем на северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед; на северо-востоке и в горных районах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере Западно-Казахстанской и на юге Актюбинской областей ожидается туман.

 

Штормовое предупреждение объявили в восьми областях

07.02.2022, 21:19 69846
НУР-СУЛТАН. 7 ФЕВРАЛЯ - Непогода ждет жителей Шымкента, Мангистауской, Туркестанской, Актюбинской, Кызылординской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Жамбылской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", ночью 8 февраля на северо-востоке Мангистауской области ожидаются туман, гололед.
 
8 февраля на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед. 
 
В Шымкенте 8 февраля временами ожидаются туман, гололед. 
 
8 февраля на юге Актюбинской области ожидается туман.
 
8 февраля на севере, в центре Кызылординской области ожидаются гололед, туман. 
 
8 февраля на западе, юге Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный на западе области 15-20 метров в секунду.
 
8 февраля на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.
 
8 февраля на севере Костанайской области ожидается туман. На юге области низовая метель. Ветер южный, юго-восточный на юге области 15-20 метров в секунду.
 
8-9 февраля на северо-востоке, юго-западе, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный, на северо-востоке области и в горных районах 15-20 метров в секунду. 
 

В МВД опровергли фейк о существовании "подвалов для пыток"

07.02.2022, 21:04 70561
В МВД опровергли фейк о существовании "подвалов для пыток"
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 7 ФЕВРАЛЯ - В социальных сетях распространяется фейковая информация о существовании подвального помещения внутри здания следственного изоляторе ЛА-155/18 в Алматы, где якобы совершаются противоправные действия в отношении задержанных, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Кроме того, указаны данные начальника РГУ "Учреждения ЛА-155/18" ДУИС по городу Алматы А. Джумадиева, сообщает Polisia.kz
 

В этой связи, сообщаем, что на территории учреждения УИС расположены двухэтажное административное здание и 6 режимных корпусов 4-5 этажностей, а также 230 камер для содержания спецконтингента. В указанных режимных корпусах имеются полуподвальные помещения для коммуникационных систем и узлов отопления. Вход в эти помещения осуществляется с внешней стороны корпусов. Прием поступающих в учреждение лиц осуществляется на первом этаже режимного корпуса. Прием всех прибывающих лиц в СИЗО осуществляется медицинскими работниками, также дежурной сменой учреждения под видео съемку. Вместе с тем, учреждение периодически посещают представители органов прокуратуры, уполномоченный по правам человека, а также участники организации общественного контроля. Деятельность уголовно-исполнительной системы направлена на приоритетную охрану человеческого достоинства, безопасности жизни и здоровья, конституционных прав и свобод осужденных и иных лиц. Для этого законодательством создаются условия для ресоциализации осужденных, защиты прав человека при исполнении наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия, обеспечения безопасности личности, общества и государства, предупреждение совершения преступлений в условиях исполнения и отбывания наказаний", - говорится в сообщении министерства. 

 
В ведомстве также напомнили, что за распространение заведомо ложной информации предусматривается уголовная ответственность по статье 274 УК РК.
 

За нерасчищенную от снега "зебру" оштрафован аким района Павлодарской области

07.02.2022, 11:42 89041
За нерасчищенную от снега "зебру" оштрафован аким района Павлодарской области
Фото: Polisia.kz
ПАВЛОДАР. 7 ФЕВРАЛЯ - Аким района в Павлодарской области оштрафован за плохое содержание дорог. В одном из сел не был расчищен от снега пешеходный переход "зебра", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

4 февраля при проверке в селе Успенка выявлено, что от снега и наледи не была расчищена "зебра" на центральной улице. Поэтому по данному факту за нарушение статьи 631 КоАП РК (Невыполнение требований содержания дорог) административный протокол был составлен на акима Успенского сельского округа", – рассказал начальник административной полиции Успенского района Павлодарской области Александр Семенченко. 

 
На должностное лицо наложен штраф в размере 10 МРП, а также выдано предписание на устранение недостатков, пишет Polisia.kz.
 

Алматинцев предупредили об опасности схода лавин в горах

07.02.2022, 10:40 78441
АЛМАТЫ. 7 ФЕВРАЛЯ - Департамент по чрезвычайным ситуация Алматы предупреждает горожан об опасности схода лавин в бассейнах горных рек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В бассейнах рек Улкен и Киши Алматы из-за неустойчивого снежного покрова 7 февраля возможен сход снежных лавин", - говорится в сообщении ДЧС Алматы.

 
В ведомстве рекомендовали не выходить на крутые заснеженные склоны из-за провоцирования схода снежных лавин и быть осторожными в горах.
 

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